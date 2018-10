Capello | “Gattuso è l’uomo giusto per il Milan”

calcioweb.eu

(Di lunedì 15 ottobre 2018) “Prima lo scudetto al Milan o il Monza in A? Alla pari: il Milan ha bisogno ancora di qualcosa per battere la Juve e il Monza, conoscendo Berlusconi e Galliani, in tre anni potrebbe arrivare in A. Gattuso sta dando mentalità alla squadra, coscienza della propria forza, e Leonardo e Maldini sono parte importante di questo progetto“. Fabio, ospite di Radio Anch’io Sport su RadioUno, ha fiducia nel Milan che già domenica nel derby potrebbe togliersi una bella soddisfazione. “Il Milan è cresciuto molto, se la gioca alla pari con l’Inter e potrebbe creare dei problemi a Spalletti. Quando difende, però, ha qualche difficoltà, concede sempre qualcosa agli avversari e davanti a gente come Icardi e Perisic può essere pericoloso. Ma per me Gattuso è il tecnicoper il Milan: mi piace molto come giocano i rossoneri“. Da...