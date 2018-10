Cameron Monaghan lascia Shameless 9 con l’unico modo possibile | il ritorno dei Gallavich

optimaitalia

(Di lunedì 15 ottobre 2018) Dopo tanta quiete, ecco arrivare la tempesta in9. Quello andato in onda ieri sera negli Usa ovvero il sesto episodio della nona stagione, è destinato a rimanere nella storia e non solo per via dell'addio, dolce ma pur sempre addio, dialias Ian, ma per tutto quello che è successo anche a Fiona.Proprio da lei vogliamo partirendo in fondo l'uscita di scena dell'amato personaggio. Fiona è ormai una donna in carriera ma a quanto pare le cose non vanno bene per lei soprattutto quando scopre che i soldi che avrebbe voluto usare per comprare il nido d'amore con il suo Ford, dovrà investirli nella casa di riposo in cui ha investito. Ma dove prenderà questi soldi questa volta?Dopo il no ad un prestito e aver cercato di rubarli dalla cassa del Patsy's per poi rimetterli al proprio posto. Come se questo non bastasse, la questione l'ha fatta discutere ...