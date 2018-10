Cambiamento climatico | Trump | “Non è una bufala ma non so la causa”

Il Cambiamento climatico è già qui. Adattiamoci : Pochi giorni fa è stato pubblicato il rapporto dell'IPCC, il gruppo intergovernativo che studia i cambiamenti climatici. Il rapporto si conclude con previsioni catastrofiche sul riscaldamento globale e disperati appelli a contenerlo mediante la riduzione delle emissioni di CO2. Appelli che erano già contenuti nel trattato siglato a Parigi tre anni fa.A chi è rivolto l'appello? Essenzialmente ai politici e a coloro i quali - ...

Ambiente - CIB : il biometano scelta di responsabilità per frenare il Cambiamento climatico - “eliminare gli ostacoli nella normativa” : “Raggiungere il traguardo di un’economia a emissioni nette zero entro il 2050 è possibile sfruttando la grandissima risorsa del gas rinnovabile” ha dichiarato Piero Gattoni Presidente CIB – Consorzio Italiano Biogas intervenendo stamane a Bologna all’evento di LegAmbiente, ‘L’era del biometano’. “Lo sosteniamo da tempo assieme ai partner del consorzio europeo Gas For Climate: si può arrivare a produrre oltre 120 miliardi di metri cubi di ...

Cambiamento climatico - cosa fare per evitare la catastrofe? : (Foto: Getty Images) Cattive, pessime notizie. Al momento, il genere umano è molto lontano dal tenere sotto controllo i cambiamenti climatici. In particolare, arginare l’aumento delle temperature a non oltre un grado e mezzo rispetto ai livelli pre-industriali è considerata un’“impresa erculea”, che necessita di “sforzi senza precedenti” per ridurre drasticamente le emissioni di anidride carbonica nell’atmosfera nel prossimo decennio. A dirlo è ...

Ambiente : alghe “sosia” 3D per studiare i fondali marini colpiti dal Cambiamento climatico : alghe artificiali “sosia” di una specie chiave del Mediterraneo potrebbero essere utilizzate come strumenti di “restauro” degli ecosistemi naturali compromessi dal cambiamento climatico. È quanto emerge dai primi risultati del progetto “Will coralline algae reef mitigate climate change effects on associated fauna?” condotto da ENEA con l’Università di Portsmouth e CNR. Dopo essere state progettate, stampate in 3D e trapiantate sui fondali della ...

Abbiamo 12 anni per risolvere il Cambiamento climatico o siamo spacciati : 1.5 gradi di riscaldamento non sono un limite ambientale, ma un termine di discussione coniato nel 2009 per incentivare l'azione politica. Si tratta, comunque, di una quantità di riscaldamento ...

Il Cambiamento climatico è ancora reversibile - ma è ora di agire : Il Panel Intergovernativo sul cambiamento climatico delle Nazioni Unite (IPCC), l'organizzazione di scienziati del clima più autorevole al mondo, ha diffuso il rapporto per il 2018 sullo stato del riscaldamento globale e, in particolare, sugli effetti dell'aumento della temperatura di 1,5 gradi rispetto ai livelli preindustriali, seguendo le indicazioni degli accordi di Parigi di mantenerlo "ben al di sotto dei 2 gradi".Il rapporto ...

Il Nobel per l’economia agli effetti di tecnologia e Cambiamento climatico sulla crescita : Il premio Nobel per l’economia 2018 vaa William D Nordhaus (sx) e Paul M. Romer (dx) Il cambiamento climatico e l’innovazione tecnologica e i loro effetti sull’economia. Sono questi i campi di studio dei due economisti statunitensi che oggi hanno ricevuto dall’Accademia reale svedese delle Scienze il premio Nobel per l’economia. William D Nordhaus e Paul M. Romer sono i vincitori del prestigioso riconoscimento. Il ...

Nobel economia - vincono Nordhaus e Romer : Cambiamento climatico e innovazione tecnlogica : L'accademia reale svedese delle Scienze ha premiato il primo per gli studi sull'effetto del cambiamento climatico sull'economia, mentre il secondo, ex capo economista della Banca mondiale, per il suo ...

Nobel economia - vincono Nordhaus e Romer : Cambiamento climatico e innovazione tecnologica : L'accademia reale svedese delle Scienze ha premiato il primo per gli studi sull'effetto del cambiamento climatico sull'economia, mentre il secondo, ex capo economista della Banca mondiale, per il suo ...

C’è un nuovo preoccupante rapporto sul Cambiamento climatico : Lo ha stilato e diffuso il più importante organismo scientifico che si occupi della materia, basato sulle ricerche di migliaia di scienziati: e dice che i rischi sono diventati enormi The post C’è un nuovo preoccupante rapporto sul cambiamento climatico appeared first on Il Post.

Ambiente : alghe 'sosia' 3D per studiare i fondali marini colpiti dal Cambiamento climatico : ... per la condivisione delle conoscenze e dei dati, la connessione fra discipline e la disseminazione dei risultati della scienza. "Il Centro di Santa Teresa è parte della rete LTER grazie all'...

L’impronta del Cambiamento climatico sul volto della Terra : al via progetto basato sui dati satellitari : Estensione delle aree desertiche. Variazioni nella flora e nella fauna. Territori consumati da fenomeni naturali estremi. Il cambiamento climatico sta trasformando il volto della Terra. Per analizzare i dati satellitari disponibili da quasi 30 anni e comprendere cosa stia accadendo alla superficie terrestre c’è ora un progetto innovativo (“High Resolution Land Cover Essential Climate Variable”), che ha avuto il suo atto iniziale ieri a Frascati ...

La lotta al Cambiamento climatico passa per le imprese : la chiave è nel valore condiviso : (foto: Getty Images) NEW YORK – “Ci siamo abituati a pensare che il business sia il male, che sia la causa di tutte le disparità e della distruzione del Pianeta. E invece oggi è proprio il business la soluzione a questi grossi problemi, se portato avanti con determinati principi”. In poche parole: se le imprese potessero stimolare il progresso sociale in ogni regione del Mondo, la povertà e l’inquinamento diminuirebbero mentre i profitti ...

Questi scienziati combattono il Cambiamento climatico giocando a Fortnite : Ho scelto il fumetto come medium non perché rende divertente la scienza, ma perché permette uno spazio narrativo e di informazione grafica senza pari, perché è efficace su più livelli." Secondo Drake,...