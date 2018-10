Cambiamenti climatici | le foglie diventano più spesse E non è una buona notizia

Alluvioni - terremoti - Cambiamenti climatici : cosa fare per ridurre i rischi dovuti ai disastri naturali? : Siccità, aumento delle temperature, Alluvioni, tempeste, terremoti minacciano l’uomo a ogni latitudine. Ma non si tratta più di un fenomeno riferito ai paesi “poveri”. In Europa e nella stessa Italia negli ultimi anni gli effetti dei cambiamenti climatici sono diventati sempre più evidenti e pericolosi, tanto da far finire il nostro tra i dieci Paesi più colpiti al mondo da catastrofi naturali. Le migrazioni di massa dovuti ai ...

Un Nobel all’economia che prova a contrastare i Cambiamenti climatici : L’economista di Yale William Nordhaus ha studiato per tutta la vita i costi dei cambiamenti climatici, invocando una tassa sulle emissioni di anidride carbonica per contrastare il riscaldamento globale. Leggi

Cambiamenti climatici : la lotta per l'ambiente dimentica i diritti umani : lotta ai Cambiamenti climatici nella storia recente Dopo che nel 2015 oltre 190 Paesi del mondo hanno sottoscritto l' accordo di Parigi per mantenere il riscaldamento globale ben al di sotto di 2° ...

Abbiamo 12 anni per salvare il pianeta dai Cambiamenti climatici. Di nuovo : Roma. A fine 2018 si terrà a Katowice, in Polonia, la Cop 24, riunione organizzata dalle Nazioni Unite in cui i leader di tutto il mondo discuteranno di come affrontare i cambiamenti climatici e fermarne gli effetti nefasti sul pianeta. La Cop 24 ha il compito di trasformare in regole da rispettare

Cambiamenti climatici - spaventose proiezioni sull’aumento del livello globale dei mari : 15 metri in più entro il 2300 se le emissioni di gas serra rimangono elevate : Il livello medio globale dei mari potrebbe aumentare di quasi 2,4 metri entro il 2100 e di 15 metri entro il 2300 se le emissioni di gas serra continueranno a restare elevate, secondo una revisione dei Cambiamenti e delle proiezioni del livello dei mari condotta dai ricercatori della Rutgers University in collaborazione con altri esperti. Dall’inizio del secolo, il livello medio dei mari globali è aumentato di circa 6 cm. Con moderate emissioni, ...

Report IPCC - ONU : “I Cambiamenti climatici corrono più in fretta di noi. Siamo in ritardo” : “I cambiamenti climatici corrono più in fretta di noi. Siamo in ritardo, non c’è tempo da perdere“: lo ha dichiarato il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres, in riferimento al rapporto sull’ambiente pubblicato dall’Intergovernmental Panel on Climate Change, l’agenzia preposta al monitoraggio del clima. Secondo quanto emerso dal Report, il pianeta ha a disposizione solo 12 anni per correre ...

Cambiamenti climatici e sicurezza internazionale : due facce di un unico problema : Scorrendo l'elenco di quella che per gli addetti ai lavori è la "conferenza delle parti", cioè gli incontri degli aderenti alla Convenzione delle Nazioni Unite sui Cambiamenti climatici stipulata nel 1992, troviamo una lista di ben 23 appuntamenti mondiali: da Berlino a Marrakesh, da Kyoto a Cancun, da Varsavia a Montreal e così via. Progetti ambiziosi, dichiarazioni in pompa magna, ma nella sostanza decenni di fallimenti e ...

Nobel Economia a Nordhaus e Romer per la ricerca sui Cambiamenti climatici : ...di nuovi modelli "che hanno allargato lo spettro delle possibilità della analisi economica mettendo in opera soluzioni che spiegano come l'Economia di mercato interagisca con la natura e la scienza".

Cambiamenti climatici - allarme dell’IPCC sul riscaldamento globale : tendenza “evidente anche in Italia” - +1 - 49°C nel 2018 : “E’ evidente la tendenza al surriscaldamento anche in Italia dove si è registrata una temperatura superiore di 1,49 gradi la media storica nel 2018 che si classifica come l’anno piu’ bollente dal 1800 in cui sono iniziate le rilevazioni“: è quanto emerge da una analisi della Coldiretti sulla base dei dati Isac Cnr relativi ai primi nove mesi dell’anno in riferimento all’allarme degli scienziati del Gruppo intergovernativo di esperti ...

Cambiamenti climatici - IPCC : serve uno sforzo “senza precedenti” per frenare il riscaldamento globale : Il “Sommario per decisori politici“, preparato dall’IPCC (la commissione dell’ONU sul cambiamento climatico) a un meeting a Incheon in Corea del Sud nei giorni scorsi, è stato pubblicato stamani: il documento prevede 4 percorsi possibili per mantenere il global warming entro 1,5°C dai livelli pre-industriali, l’obiettivo più ambizioso dell’Accordo di Parigi sul clima del 2015. Secondo il rapporto, per evitare ...

Salute - dal meteo ai Cambiamenti climatici agli antibiotici : ecco tutti i motivi che spiegano l’aumento di allergie e asma : Secondo gli esperti, l’aumento delle temperature, gli uragani, le alluvioni e altri fattori stanno contribuendo ad un aumento di asma e allergie. I tassi di asma sono saliti del 12% nell’ultimo decennio e sono state documentate più allergie alimentari e altre sensibilità. Mentre gli esperti sono a lavoro per determinare le ragioni esatte di questo aumento, ecco diversi fattori principali. cambiamenti climatici e disastri naturali I cambiamenti ...