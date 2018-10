Calendario NBA 2018-2019 | Date regular season e play-off | Orari | Come vederla in tv

Calendario NBA 2018-2019 | Date regular season | Play-off | Orari e programma | Palinsesto tv : Nella notte italiana tra martedì 16 e mercoledì 17 ottobre inizierà la NBA 2018-2019, il massimo campionato statunitense di basket, la Lega più importante del Pianeta per quanto riguarda la palla a spicchi dove giocano i migliori giocatori al Mondo che regaleranno grande spettacolo a suon di canestri. La regular season scatterà dunque con un turno infrasettimanale: ad aprire le danze la sfida tra i Boston Celtis e i Philadelphia 76ers, mentre i ...

Buone notizie per tutti i fan NBA : il Calendario della nuova stagione è scaricabile sul proprio smartphone! : Buone notizie per i fan europei del basket NBA: gli appassionati potranno scaricare e sincronizzare il calendario della nuova stagione con quello dei propri smartphone, per non perdersi nemmeno una partita L’NBA ha lanciato una nuova funzionalità che permette ai fan europei di scaricare il calendario della prossima stagione NBA direttamente sul proprio telefono. Con l’inizio della stagione NBA 2018-19 programmata per il 16 ottobre, la ...

NBA - il Calendario delle partite in onda su Sky Sport : Tutta la programmazione di Sky Sport NBA, il canale dedicato a tutti i tifosi e agli appassionati della Lega di basket più spettacolare del mondo. Un appuntamento quotidiano che prevede fino a 12 partite alla settimana: la lista completa delle gare in programma nei prossimi giorni

NBA 2019 : Calendario partite - squadre e giocatori : La stagione Nba sta per partire. Il precampionato prende il via il 29 settembre per chiudersi il 13 ottobre con una partita di richiamo tra Golden State e Los Angeles Lakers, ovvero i due team sui quali sono già accese le luci dei riflettori. L’onore di alzare il sipario sulla 73a regular season della Nba la notte del 16 ottobre (alle 2 del 17 ottobre ora italiana) spetterà a Boston Celtics e Philadelphia 76ers, gara in scena al TD Garden di ...

Calendario NBA - le partite più belle ad orari “italiani” : scontri da non perdere : Calendario NBA, il programma delle gare è stato reso noto e balzano subito all’occhio alcune gare interessanti ad orari non notturni per l’Italia Nelle scorse ore è stato reso noto il Calendario NBA delle gare per la prossima stagione che avrà inizio tra qualche mese. Un’annata ricca di sorprese, dopo lo sconvolgimento estivo dettato dallo spostamento di LeBron James, Cousins e non solo. Dando un primo sguardo al ...

Basket NBA : diramato l’intero Calendario della regular season 2018-2019. Aprono Celtics e 76ers - debutto di LeBron James coi Lakers il 18 ottobre : Dopo alcune anticipazioni arrivate nei giorni scorsi, è stato diramato l’intero calendario delle 1230 partite che andranno a comporre la regular season NBA 2018-19. L’onore di aprire l’anno spetterà a Boston Celtics e Philadelphia 76ers, di scena al TD Garden di Boston il 16 ottobre. Subito dopo inizierà l’ultima stagione dei Golden State Warriors all’Oracle Arena di Oakland, prima del trasferimento a San Francisco ...

NBA - annunciato il Calendario 2018-19 : 42 partite in prima serata su Sky Sport NBA : ... in calendario il 3 gennaio 2019, forse una delle gare più attese della stagione per il modo , poco elegante, nonostante la lettera aperto di addio e ringraziamento al mondo Spurs, con cui l'ex MVP ...

Calendario NBA 2018-2019 – Presentata la 1ª parte : la data d’inizio - i match di Natale e il MLK Day : Presentata la prima parte del Calendario NBA 2018-2019: ecco le date principali della fase iniziale della stagione Nonostante i cestiti si stiano godendo il meritato riposo durante l’offseason, è già tempo di pensare alla prossima stagione NBA. Presentata la prima parte del Calendario NBA 2018-2019, la voglia di basket a stelle è strisce è tornata a livelli altissimi. Dunque quali saranno gli appuntamenti da cerchiare in rosso ...