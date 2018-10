Calcio Promozione | L' Acqui doma i temibili leoni

Calcio Coppa Italia Promozione : avanti l'Enna eliminate Barrese e Don Bosco 2000 Aidone : Con il punteggio di 4-1 l'Enna vince anche la gara di ritorno del primo turno di Coppa Italia contro la Barrese e continua in modo convincente il suo cammino in questa competizione.Per la cronaca le reti sono arrivate tutte nella ripresa.A segnare per prima è stata l'Enna con un imperioso colpo di testa di Diop. Ma poi arriva il pareggio della Barrese con il neo entrato De Simone ...