Calciatrice si candida in lista pro Salvini | esclusa dalla squadra

Napoli - Calciatrice candidata con Salvini : via dalla squadra che integra italiani ed immigrati : Titty Astarita, capitano della Afro Napoli United, allontanata dalla squadra per essersi candidata con una coalizione di centrodestra a Marano. Il presidente: "Abbiamo sempre contestato l’operato del ministro Salvini che chiude i porti e fa morire la gente a mare..."

