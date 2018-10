Calciatrice dell' Afro-Napoli si candida con il centrodestra | cacciata alla squadra

Giochi Asiatici - Calciatrice segna 9 gol in 13 minuti : il folle record della cinese Wang Shanshan : Durante il match tra Cina e Tagikistan ai Giochi Asiatici in Indonesia, Wang Shanshan ha segnato ben 9 gol entrando dalla panchina Ha fatto scalpore la prestazione di una calciatrice cinese che in una gara del torneo di calcio ai Giochi Asiatici che si tengono in Indonesia ha segnato nove gol per la vittoria per 16-0 della Cina sul Tagikistan. Wang Shanshan, 28 anni, ha segnato tutti i gol dal 64′ della sfida, dopo essere entrata ...