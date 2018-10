quattroruote

: CalAmp e LoJack - Alla scoperta della CrashBoxx - dinoadduci : CalAmp e LoJack - Alla scoperta della CrashBoxx -

(Di lunedì 15 ottobre 2018) Strade più sicure sotto ogni punto di vista. questo lobiettivo, lazienda che detiene, un marchio da tempo famoso per gli antifurti per auto e ora impegnato anche nel mondogestione delle flotte aziendali e del car sharing. Per conoscere meglio le tecnologiezienda statunitense abbiamo intervistato in esclusiva il presidente e ceo Michael Burdiek che ci ha spiegato quali sono le varie potenzialità dei sistemi di connettività di bordo, a partire dscatola nerae dai relativi servizi di eCall e di gestione remota.Più sicuri grazie al cloud. Appartenendocoalizione Together for Safer Roads, lamette le proprie tecnologie a serviziosicurezza. Il nostro obiettivo, ci racconta Burdiek, è quello di rendere più sicure le strade migliorando il modo di guidare delle persone. Oltre a prevenire possibili incidenti, inibendo, per ...