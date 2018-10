Caccia | AIDAA | “Ennesimo fine settimana di sangue | un morto e 3 feriti”

Giovane ucciso da fucilata durante battuta al cinghiale - AIDAA : “Non ci vengano a raccontare la favola dell’incidente di Caccia ” : “Ora vada il presidente della Liguria Toti a spiegare ai genitori la morte del ragazzo di diciannove anni ammazzato da una fucilata al petto sparata da un cacciatore mentre il Giovane stava facendo un escursione, vada Toti a spiegare perché un ragazzo che esce di casa può morire cosi, visto che il presidente della Liguria si è vantato con la sua giunta nei giorni scorsi di non aver fatto pagare la tassa per il primo anno di caccia ai nuovi ...

Caccia - AIDAA : “Nel primo giorno 2 morti e 7 feriti tra cui un bimbo” : “Ieri primo giorno di Caccia o primo giorno di guerra? A guardare gli effetti di questa prima giornata ai quali aggiungiamo quelle dei giorni di preapertura possiamo parlare tranquillamente di primi giorni di guerra“: lo scrive l’associazioni animalista AIDAA in una nota. “Infatti come al solito alla sera del primo giorno si fa la conta dei morti e dei feriti di Caccia e anche questo 2018 non è diverso dagli anni passati. ...

Preapertura Caccia - AIDAA : “Già 3 Cacciatori feriti” : “Manca una settimana esatta all’apertura ufficiale della caccia, anche se tra deroghe e aperture anticipate si caccia già in almeno mezza Italia, e come ogni anno inizia anche la conta dei cacciatori feriti: in questi primi giorni di caccia si contano già due feriti da arma da fuoco, uno in Sardegna ad Ottana ed uno in Sicilia a Barcellona Pozzo di Gotto, un terzo cacciatore è rimasto invece incornato da un toro ad una gamba sempre ...