romadailynews

: Bucci: ancora non pronti per inizio lavori nuovo ponte #Genova: Genova- “Il commissario puo… - romadailynews : Bucci: ancora non pronti per inizio lavori nuovo ponte #Genova: Genova- “Il commissario puo… - guforealenapoli : Ponte Morandi, Genova ancora in piazza Bucci: “Presto sfollati potranno rientrare in casa per recupero beni. Piano… -

(Di lunedì 15 ottobre 2018)- “Il commissario puo’ chiedere ogni giorno il dissequestro dei monconi del Morandi ma ogni giorno puo’ anche ottenere una risposta negativa. In ogni caso noi oggi non saremmo in grado di far partire immediatamente iperche’ non abbiamoil progetto. Per cui, mentre la giustizia procede il suo corso, noiamo per definire chi fa il progetto, in che modo, chi paga, in maniera da esserea partire con idue ore dopo che ilviene dissequestrato”. Lo dice il sindaco die commissario per la ricostruzione diMorandi, Marco, questa mattina a margine della conferenza stampa di presentazione dell’esito della manifestazione di interesse per la riqualificazione della prima parte del fronte a mare di Levante. “Lavorare assieme e’ piu’ conveniente dal punto di vista del risultato ...