British Superbike | incidente spaventoso per Dixon | la moto del pilota rischia di fare una

(Di lunedì 15 ottobre 2018) Nel corso della gara disputata a Brands Hatch, ilha perso il controllo della suache è finita fuori pista a pochi centimetri dai commissari di gara Unpazzesco, che avrebbe potuto avere conseguenze terribili. Il protagonista è Jake22enne che, nel corso della gara didisputata a Brands Hatch, ha perso il controllo della suaper via di una pozzanghera presente sull’asfalto alquanto scivoloso. Sia il futuro rider del Team Aspar che il suo mezzo sono finiti contro le barriere, con la Kawasaki che le ha addirittura scavalcate per finire a pochi centimetri dalla testa dei commissari di gara presenti sul luogo dell’. Nessuno ha riportato conseguenze, nemmenoche ha preso parte alla gara successiva. #bsb #Jakewatch the bike pic.twitter.com/bJYC6Y6TVO — faster-rider (@Fasterboarder) 14 ottobre ...