Brexit | speranza ancora viva nell’Ue dopo l’ultimo fallimento dei colloqui | “Accordo

(Di lunedì 15 ottobre 2018) Un accordo difficile, mapossibile. Stringono i tempi e sale la tensione per arrivare a una stretta di mano tra Gran Bretagna e negoziatori dell’Unione europea sullale rivelazioni di domenica fatte da Politico, poi smentite dai protagonisti e dalla stessa testata, su un accordo in vista, data anche la convocazione straordinaria degli ambasciatori degli Stati membri, oggi è il giorno delle rassicurazioni. “È possibile farcela – ha dichiarato il ministro degli esteri britannico, Jeremy Hunt, al suo arrivo alla riunione dei 28 a Lussemburgo – Questo è un periodo difficile ma dobbiamo ricordarci che sono stati fatti progressi enormi, ci sonoun paio di questioni”, irrisolte. Il ministro ha voluto comunque rassicurare i cittadini britannici sul fatto che il primo ministro, Theresa May, tornerà a Londra con un accordo che rispetti i ...