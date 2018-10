Brexit | per Tusk lo scenario «no deal» è «più probabile che mai»

Brexit - speranza dell’Ue dopo mancato accordo : “Difficile - ma ancora possibile”. “Confini irlandesi problema serio” : Un accordo difficile, ma ancora possibile. Stringono i tempi e sale la tensione per arrivare a una stretta di mano tra Gran Bretagna e negoziatori dell’Unione europea sulla Brexit. dopo le rivelazioni di domenica fatte da Politico, poi smentite dai protagonisti e dalla stessa testata, su un accordo in vista, data anche la convocazione straordinaria degli ambasciatori degli Stati membri, oggi è il giorno delle rassicurazioni. “È ...

Brexit - speranza ancora viva nell’Ue dopo l’ultimo fallimento dei colloqui : “Accordo difficile - ma ancora possibile” : Un accordo difficile, ma ancora possibile. Stringono i tempi e sale la tensione per arrivare a una stretta di mano tra Gran Bretagna e negoziatori dell’Unione europea sulla Brexit. dopo le rivelazioni di domenica fatte da Politico, poi smentite dai protagonisti e dalla stessa testata, su un accordo in vista, data anche la convocazione straordinaria degli ambasciatori degli Stati membri, oggi è il giorno delle rassicurazioni. “È ...

Brexit - GIORNI CRUCIALI PER L'ACCORDO/ Ultime notizie Londra : nodo frontiere irlandesi tra questioni irrisolte : BREXIT, Politico.ue "c'è L'ACCORDO tra Ue-Uk": convocati gli ambasciatori dei 27 Paesi Ue, si attende una comunicazione ufficiale sull'intesa o il fallimento dei colloqui(Pubblicato il Mon, 15 Oct 2018 09:02:00 GMT)

Brexit : ore cruciali per l'accordo/ Ultime notizie - riunione a sorpresa a Bruxelles - May sotto pressione : Brexit, Politico.ue "c'è l'accordo tra Ue-Uk": convocati gli ambasciatori dei 27 Paesi Ue, si attende una comunicazione ufficiale sull'intesa o il fallimento dei colloqui(Pubblicato il Sun, 14 Oct 2018 23:42:00 GMT)

Brexit - ore cruciali per l'accordo : riunioni a sorpresa a Bruxelles. May sotto tiro : Ore cruciali e frenetiche per la Brexit. Un'ipotesi di accordo di divorzio fra Regno Unito e Ue è ormai sul tavolo, ma l'annuncio - già pronosticato dalla stampa tedesca e da fonti europee al più ...

Brexit : Barnier - questioni chiave restano aperte : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Brexit - Barnier : Restano alcuni problemi aperti : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Brexit - Barnier sull'accordo : 'Questioni chiave restano aperte' | : Il sito Politico.eu ha dato per conclusa l'intesa tra Londra e Bruxelles. Ma il negoziatore dell'Ue chiarisce: "Sforzi intensi", ma serve ancora lavorare su alcuni punti, come quello della questione ...

Brexit - capo negoziatore Ue Barnier : questioni chiave restano aperte : "Abbiamo incontrato Dominic Raab ed il gruppo dei negoziatori britannici. Nonostante gli sforzi intensi, alcune questioni chiave restano aperte". Lo ha scritto su Twitter il capo negoziatore dell'Ue, ...

Brexit : Barnier - questioni chiave aperte : ANSA, - BRUXELLES, 14 OTT - "Abbiamo incontrato Dominic Raab ed il gruppo dei negoziatori britannici. Nonostante gli sforzi intensi, alcune questioni chiave restano aperte, incluso quella del ...

Per esperto della CNN "Europa più debole e mondo meno sicuro dopo la Brexit" - : La Brexit indebolirà l'Europa, porterà all'isolamento della Gran Bretagna ed esacerberà anche le tensioni nel mondo, ha scritto nel suo articolo per la CNN, il presidente di Eurasia Group, Jan ...

Brexit - per l'Europa può essere un disastro miliardario : Lo ha denunciato in questi giorni l' Institut der deutschen Wirtschaft , Istituto dell'Economia Tedesca , IW, un think tank di Colonia. La Germania , prima potenza industriale del Continente e ...

L'Italia è pericolosa quanto la Brexit e la guerra dei dazi. Lo dicono gli economisti : Preoccupa il circolo vizioso debito-banche in Italia che rischia di contagiare l'Eurozona. E' l'allarme del Fondo monetario internazionale nel Global Financial Stability Report , Gfsr, , dove si ...

Ema ad Amsterdam per Brexit - Canary Wharf chiede 320 milioni di danni : Il trasferimento dell’Agenzia europea del farmaco (Ema) da Londra ad Amsterdam lascerà un segno per le tasche dei contribuenti europei o per il mercato immobiliare londinese. Il destino dell'Ema si incrocia con la Brexit e a tenere banco, questa volta, non sono le polemiche sull'assegnazione della sede all’Olanda o la scarsa trasparenza che ha portato Milano a perdere la partita, ma un contenzioso legale che oppone l'Ema ...