Unadi 45 anni è morta in ospedale, a, dopo essere stata travolta da un'piombata suini di un bar. La vittima era seduta quando è stata investita alle spalle da un'. In base alle prime ricostruzioni, la vettura avrebbe sterzato bruscamente per evitare un incidente con un altro mezzo. Le condizioni dellaerano apparse subito gravi. E' poi deceduta in ospedale.(Di lunedì 15 ottobre 2018)