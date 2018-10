BRESCIA | UCCISA DA UN' AUTO MENTRE È SEDUTA AL TAVOLINO DEL BAR Ultime notizie | vittima

Una pachina rossa per ricordare Manuela : l'omaggio di BRESCIA alla donna uccisa : Il Comune: "Non solo un gesto simbolico ma l'impegno di tutta la comunità per combattere la violenza di genere"

BRESCIA - donna uccisa da amante : il video dei suoi ultimi istanti di vita : Ecco le immagini degli ultimi istanti di vita di Manuela Bailo, la 35enne uccisa dal suo amante Fabrizio Pasini il 29 luglio, che ne ha occultato il cadavere e ha confessato il delitto solo 23 giorni ...

BRESCIA - Manuela Bailo uccisa dall'amante : caccia ai tasselli mancanti : Brescia, 22 agosto 2018 - Fabrizio Pasini ha confessato di avere ucciso al culmine di una lite Manuela Bailo , la 35enne di Nave scomparsa il 28 luglio e con cui l'uomo aveva una relazione ...

BRESCIA - l'autopsia sulla 35enne uccisa dall'amante. La difesa dell'uomo : "Ci siamo spinti ed è caduta" : Da chiarire la causa della morte e il movente. L'uomo aveva sepolto il corpo in una cascina abbandonata

Donna scomparsa nel BRESCIAno - l'amante confessa : 'L'ho uccisa io' : Milano, 20 ago., askanews, - E' stata uccisa dal suo ex amante Manuela Bailo, la Donna di Nave, in provincia di Brescia, scomparsa dal 29 luglio scorso. La svolta nelle indagini, riferisce una nota ...

Manuela Bailo - la donna scomparsa a BRESCIA è stata uccisa dall’ex amante. Domenica è stato ritrovato il cadavere : Manuela Bailo, la donna scomparsa il 28 luglio scorso, è stata uccisa dall’ex amante Fabrizio Pasini. Lo ha confessato lo stesso 48enne Bresciano in un interrogatorio avvenuto nella notte di Domenica. L’uomo ha raccontato di aver nascosto il cadavere della 35enne in una cascina abbandonata ad Azzanello, nel Cremonese. Sono in corso ulteriori accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti. “Le indagini non ...

BRESCIA - omicidio Manuela - l'amante ha confessato : "L'ho uccisa io" : Manuela Bailo era scomparsa dalla sua casa di Nave il 28 luglio scorso e questa mattina è stata ritrovata sotterrata nel terreno di una cascina di Azzanello, in provincia di Cremona.Quel delitto sembrava un giallo, ma ora l'amante ha confessato. L'uomo ha confessato il crudele delitto della 35enne Bresciana. Sindacalista della Uil e collega della vittima, Fabrizio Pasini ha portato gli inquirenti sul luogo dove ha sepolto Manuela e ha fatto ...