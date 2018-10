Braccio di ferro Lega-5S su dl fiscale

Manovra - vertice fiume : Braccio di ferro M5S-Lega : Un vertice fiume a Palazzo Chigi presieduto dal premier Giuseppe Conte per arrivare al Consiglio dei ministri di lunedì con le principali divergenze interne alla maggioranza gialloverde appianate. Giovanni Tria, Paolo Savona, Bonisoli, Elisabetta Trenta, Barbara Lezzi, Stefani, Giulia Grillo, Costa e Bussetti si sono rinchiusi per oltre due ore nelle stanze del governo per venire a capo della matassa che, in alcuni punti, vede contrapposti M5S e ...

Manovra - Braccio di ferro sul decreto fiscale. Alitalia - alta tensione su Tria : Con il premier Giuseppe Conte, ci sono il ministro dell'economia Giovanni Tria, i ministri Riccardo Fraccaro, Paolo Savona, Alfonso Bonafede, Barbara Lezzi, Giulia Bongiorno. Partecipano i ...

Manovra - cresce il fronte per le modifiche : Braccio di ferro sulle pensioni : Chiusi nella stanza di Giuseppe Conte, Luigi Di Maio e Matteo Salvini hanno atteso le ultime picconate della giornata. Hanno ascoltato la stroncatura dell'Ufficio parlamentare di bilancio sulla nota ...

Decreto fiscale non va in discussione in consiglio dei ministri : rinviato di 5 giorni per il Braccio di ferro sulla “pace” : Il Decreto fiscale collegato alla legge di bilancio non sarà all’ordine del giorno del consiglio dei ministri convocato per domani, mercoledì 10, a Palazzo Chigi. Secondo alcune fonti di governo la discussione potrebbe essere rinviata addirittura a lunedì. Spiega l’AdnKronos che mancano in particolare le norme per velocizzare i tempi della sanità e introdurre il meccanismo per risarcire i cosiddetti “truffati delle ...

Verona contro l'aborto - continua il Braccio di ferro : Verona contro l'aborto, continua il braccio di ferro. Sboarina: 'Solo strumentalizzazione e malafede. La mozione non è contro la 194. Aumenta la libertà delle donne'. 'Verona non è una città di morte' ...

Tomas Braccio di ferro 'mondiale' : Il mestrino De Marchi si allena nei tempi morti, è campione italiano over 40 e 'spinge' sia col destro che con il sinistro

Il governo ha frenato sul deficit. Ma adesso è Braccio di ferro Lega M5s per spartirsi le risorse : E a sottolineare l'importanza della leva investimenti è stato anche il ministro dell'Economia, Giovanni Tria , spiegando che il rapporto deficit/Pil incorpora nel primo anno 0,2 punti percentuali di ...

L'Italia ha scelto la politica del Braccio di ferro con Bruxelles : Il primo è che i mercati, le istituzioni finanziarie e i grandi investitori hanno tutto l'interesse a non mettere in ginocchio la terza economia dell'Unione, semplicemente perché avrebbero troppo da ...

L’Italia ha scelto la politica del Braccio di ferro con Bruxelles : Annunciando che il deficit delL’Italia raggiungerà il 2,4 per cento del pil, la coalizione al governo ha ignorato le attese dei mercati e della Commissione europea. Ma è una manovra pericolosa. Leggi

Braccio di ferro tra Sapkowski e CD Projekt RED : il creatore di The Witcher chiede $16 milioni : Che il rapporto tra Andrzej Sapkowski, il creatore di The Witcher e autore dei romanzi dedicati all'universo di Geralt di Rivia, e i videogiochi non sia di certo idilliaco è cosa ormai risaputa. Ce n'eravamo già accorti quando su queste pagine avevamo pubblicato una lunga intervista in cui lo scrittore si era definito "stupido" per aver rifiutato una percentuale sui guadagni dei giochi di CD Projekt RED accettando invece di vendere i diritti di ...

Braccio di ferro Tria-Savona. Una Finanziaria per due : Il ministro dell'Economia sperava di presentarsi al vertice con un rapporto deficit Pil all'1,9%. Aveva già un via libera informale della Commissione europea a sforare lo 0,9% previsto dal precedente ...

Def - Braccio di ferro nel governo. Assedio M5S-Lega a Tria : è battaglia sul deficit : Roma - M5s e Lega fanno muro ed è battaglia sul deficit con il ministro dell'Economia, Giovanni Tria , sotto Assedio. Matteo Salvini e Luigi Di Maio consolidano l'asse, non arretrano difendendo la necessità di approvare le misure annunciate e lanciano un messaggio chiaro al ...

Braccio di ferro nel governo sul Def - Di Maio e Salvini assediano Tria : M5s e Lega fanno muro ed è battaglia sul deficit con il ministro dell’Economia, Giovanni Tria, sotto assedio. Matteo Salvini e Luigi Di Maio consolidano l’asse, non arretrano difendendo la necessità di approvare le misure annunciate e lanciano un messaggio chiaro al responsabile del Tesoro: «Dovrà per forza di cose cedere»....