Boxe | Olimpiadi Giovanili 2018 | Martina La Piana vola in semifinale e insegue la

oasport

: Boxe Olimpiadi Giovanili 2018: Martina La Piana vola in semifinale medaglia sicura. Naichel Millas eliminato -… - zazoomnews : Boxe Olimpiadi Giovanili 2018: Martina La Piana vola in semifinale medaglia sicura. Naichel Millas eliminato -… - zazoomnews : Boxe Olimpiadi Giovanili 2018: Naichel Millas eliminato al primo turno dei pesi medi - #Olimpiadi #Giovanili #2018… - zazoomblog : Boxe Olimpiadi Giovanili 2018: Naichel Millas eliminato al primo turno dei pesi medi - #Olimpiadi #Giovanili #2018… -

(Di martedì 16 ottobre 2018) L’Italia dellarimane in corsa per conquistare una medaglia allein corso di svolgimento a Buenos Aires (Argentina).La, infatti, ha sconfitto l’indiana Jyoti per decisione unanime (5-0) e si è così qualificata alle semifinali della categoria 51 kg garantendosi quantomeno la possibilità di combattere per il bronzo: un tabellone davvero molto spoglio ha permesso all’azzurrina di arrivare fino a questo punto del torneo e ora affronterà la statunitense Heaven Garcia per agguantare un posto nella finale contro la vincente del match tra la nigeriana Adijat Gbadamosi e la bulgara Goryana Stoeva, in caso di sconfitta avrà la chance di tornare sul ring per puntare al terzo posto (in questo torneo non sono previsti i due bronzi). Naichel Millas, invece, dopo la sconfitta di ieri contro il thailandese Jongjoho, oggi non si è presentato ...