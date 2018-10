: Borse Ue poco mosse, spread a 308 punti - NotizieIN : Borse Ue poco mosse, spread a 308 punti - Cyber_Feed : • News • #Borse Ue poco mosse, spread a 308 punti - TelevideoRai101 : Borse Ue poco mosse, spread a 308 punti -

europee piatte,dopo una settimana di perdite: A Piazza Affari,dopo un avvio in lieve calo, il Mib guadagna lo 0,2% a 19.292. Londra è a +0,20%. Parigi -0,03%,Francoforte -0,2%. Lotra Btp e Bund apre a quota 308, contro i 310della chiusura di venerdì scorso. Il rendimento arretra al 3,56%,contro il 3,60% di venerdì.Pesano i timori sul bilancio in deficit dell' Italia e il suo scontro con Bruxelles. A rendere volatili i rendimenti dei titoli di Stato italiani c'è anche l'attesa per le valutazioni Moody's e S&P.(Di lunedì 15 ottobre 2018)