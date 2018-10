Borse Asia flettono su timori tassi e scontro Usa-Cina

Le Borse europee tentano il rimbalzo. Bene i listini asiatici. Spread stabile a 300 punti : Piazza Affari rallenta rispetto all’avvio di seduta. Il Ftse Mib che guadagna lo 0,2% a 19.414 punti. Girano in calo Cnh (-1,5%) e Tim (-1,1%). Lo Spread tra il Btp e il Bund si attesta a 300 punti base con il rendimento del decennale italiano al 3,52%. In rosso anche Saipem (-0,8%) e Mediaset (-0,7%). Proseguono in rialzo le banche tra cui Intesa ...

Il terremoto finanziario di Wall Street affossa le Borse asiatiche ed europee. Milano a -1 - 84% : Le turbolenze sui mercati internazionali anche oggi hanno pesato sugli indici europei, con Milano che ha pagato uno dei prezzi maggiori (-1,84%). All’indomani della seduta peggiore da febbraio, Wall Street non è riuscita a ritrovare slancio, anzi è rimasta sotto la pressione delle vendite. Stesso discorso per Parigi (-1,83%), Francoforte (-1,48%), ...

Borse giù dopo bagno di sangue in Usa e Asia. Si salva solo STM : In tarda mattinata è attesa la pubblicazione dei verbali dell'ultima riunione di politica monetaria della Fed, tenutasi lo scorso 13 settembre. Intanto le vendite colpiscono inevitabilmente anche ...

Crollano le Borse asiatiche dopo Wall Street : Tokyo -3 - 9% - Shanghai -6% : L'ondata di vendite partita alla vigilia da Wall Street ha travolto anche i mercati asiatici. Oltre al tonfo dei tecnologici del Nasdaq, a favorire le vendite sono i timori per l'impatto della guerra commerciale Usa-Cina sui risultati delle aziende e la presa di coscienza dei mercati che è ormai terminata l'epoca delle politiche monetarie espansive. Pesano i commenti duri del presidente degli Usa Donald Trump sulla Fed e i troppo ...

Effetto Wall Street : crollano le Borse asiatiche : Giornata nera per i principali indici dell'Asia/Pacifico che registrano forti perdite. Pesa il tonfo di Wall Street ieri 10 ottobre , penalizzata dall'esplosione dei rendimenti dei Treasury americani. ...

Borse Asia in rosso - Tokyo cede il 3 - 89% : 6.51 Borse Asiatiche in rosso dopo il crollo del Dow Jones (-3,1%) e del Nasdaq (-4%) a Wall Street. A metà seduta l'indice Nikkei della Borsa di Tokyo perde il 3,89%. Male anche le altre piazze: Hong Kong cede il 3,19% e Shanghai ha aperto in perdita di 23,04 punti. Oltre al tonfo di Wall Street, le Borse sono penalizzate dai timori per le relazioni commerciali tra Usa e Cina.

Borse asiatiche in rosso. Tokyo chiusa per festività : I principali listini asiatici avviano la settimana facendo segnare variazioni negative. Weekend lungo invece per la Borsa di Tokyo che rimane chiusa per festività e riaprirà regolarmente i battenti ...

Borse asiatiche miste. Tokyo chiude in ribasso : Prevale il segno meno tra i principali indici dell'Asia Pacifico . Scivola Tokyo che lascia sul terreno quasi un punto percentuale. Chiuse per festività fino a venerdì le Borse cinesi, operativa solo ...

Borse asiatiche miste. Tokyo ancora in rally : Altra giornata di forti guadagni per la Borsa di Tokyo , che continua a beneficiare del deprezzamento dello yen sul dollaro. L'indice Nikkei ha guadagnato mezzo punto percentuale a 24.245 punti mentre ...

Borse asiatiche - Tokyo chiude senza slancio : Dopo la buona risposta dei giorni precedenti, iniziano a pesare sui listini asiatici le frizioni tra USA e Cina che hanno portato ad un inasprimento dei rapporti tra i due Paesi. A seguito della ...

Borse Asia/Pacifico toniche - nonostante guerra dazi - su attese... : Pechino, per allentare la tensione sull'economia, implementerà le misure di stimolo e questo rassicura.

Borse asiatiche in rally. La guerra dei dazi non fa più paura : Piovono acquisti sulle principali Borse asiatiche, che sembrano aver messo in secondo piano l'inevitabile guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina . Tokyo riporta anche oggi guadagni superiori al ...

I nuovi dazi USA non spaventano le Borse asiatiche : Nonostante sia ormai certa l'esplosione della guerra commerciale tra USA e Cina, gli indici borsistici di Cina e Giappone riprendono slancio e chiudono la seduta con variazioni positive. Ieri Donald ...