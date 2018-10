Borsa | Milano -0 | 08% con Ferrari | Mps

Borsa : Milano apre a -0 - 2% : ANSA, - Milano , 15 OTT - Piazza Affari apre in lieve calo. Il primo Ftse Mib segna un -0,2% a 19.218 punti. 15 ottobre 2018 Diventa fan di Tiscali su Facebook

Borsa Milano -0 - 52% - spread sale a 307 : 18.10 Borsa Milano -0,52%, spread sale a 307 Piazza Affari ha chiuso negativa: è la peggiore tra le Borse europee che hanno comunque azzerato i rialzi nell'ultima parte della seduta nonostante il rimbalzo di Wall Street. L'indice Ftse Mib, che aveva guadagnato l'1%, ha lasciato sul terreno lo 0,52% a 19.255 punti. A penalizzare Milano è stata anche la risalita dello spread Btp-Bund. Lo spread , che aveva aperto in calo, si è allargato a ...

Borsa : Milano incrementa rialzo - +0 - 6% - : ANSA, - Milano , 12 OTT - La Borsa di Milano , +0,6%, incrementa il rialzo , in linea con gli altri listini del Vecchio continente. Piazza Affari è sostenuta dal rialzo delle banche e Pirelli , +3,4%, . ...

Borsa : Milano in apre in rialzo - +0 - 86% - : ANSA, - Milano, 12 OTT - La Borsa di Milano apre in rialzo. L'indice Ftse Mib avanza dello 0,86% a 19.522 punti.