Borsa | chiude in lieve rialzo a +0 | 16%

Borsa : Tokyo chiude in netto calo - -1 - 87% : ANSA, - Tokyo, 15 OTT - La Borsa di Tokyo termina il primo giorno della settimana in netto ribasso, dopo il calo sostenuto delle precedenti sedute, con l'attenzione degli investitori che si sposta ...

Borsa svizzera chiude positiva - SMI +0 - 25%

Borsa - Piazza Affari chiude in calo : Ftse Mib -0 - 52% : La Borsa di Milano chiude la seduta in rosso: il Ftse Mib registra, infatti, una contrazione dello 0,52% a quota 19.255 punti. Sul mercato dei titoli di Stato, lo spread è salito a 309 punti, con il ...

Borsa svizzera chiude in forte calo - SMI -2 - 85%

Borsa : Milano chiude pesante - -1 - 84% - : ANSA, - Milano, 11 OTT - Piazza Affari chiude la seduta pesante con il Ftse Mib che cede l'1,84% a 19.356 punti, in linea con gli altri listini europei che risentono dell'andamento negativo di Wall ...

Borsa chiude in forte calo (- 1 - 84%) : 18.01 Le turbolenze sui mercati internazionali anche oggi hanno pesato sugli indici europei, con Milano che ha pagato uno dei prezzi maggiori (-1,84%). All'indomani della seduta peggiore da febbraio, Wall Street non è riuscita a ritrovare slancio. Stesso discorso per Parigi (-1,83%),Francoforte (-1,48%), Madrid (-1,6%) e Londra (-1,9% circa). Sul Ftse Mib hanno inciso anche le tensioni sulla manovra, con lo spread tra BTp e Bund che era ...

Borsa Tokyo : chiude a picco - Nikkei perde quasi il 4% : La Borsa di Tokyo chiude in calo quasi del 4% e più in generale il contraccolpo ha investito tutti i mercati asiatici, dopo lo scivolone di ieri a Wall Street, a cui è seguito un nuovo duro attacco ...

Borsa : Milano chiude in calo - -1 - 71% - : ANSA, - Milano, 10 OTT - L'indice Ftse Mib della Borsa di Milano chiude in netto calo, -1,71%, sotto la soglia del 20.000 punti, a 19.719. 10 ottobre 2018 Diventa fan di Tiscali su Facebook

Borsa chiude a -1 - 71%. Spread a 296 : 18.03 Borsa chiude a -1,71%. Spread a 296 Piazza Affari peggiora e chiude la seduta in netto calo, in linea con le altre Borse europee. Pesa anche l'andamento negativo di Wall Street, appesantita dai titoli tecnologici. L'indice Ftse Mib lascia sul terreno l'1,71% a 19.719. Raffica di vendite sulle azioni del lusso. Contrastate le banche. Lo Spread Btp-Bund ripiega a 296 punti base, dopo aver oscillato fino ai 300. Tasso del decennale ...

Borsa - Piazza Affari chiude in netto calo : Ftse Mib a -1 - 71% : Chiusura in territorio negativo per la Borsa di Milano. A Piazza Affari l'indice Ftse Mib ha ceduto l'1,71% a 19.719 punti. chiude a 295,8 punti lo spread tra Btp e Bund, con il rendimento del ...

Borsa : chiude sui minimi - Ftse Mib -1 - 71% : Nuovo ribasso per Piazza Affari, che al termine di una seduta volatile ha chiuso con l'indice Ftse Mib sui minimi di seduta, a -1,71% e a quota 19719.04. Il nervosismo legato al Def italiano, le ...

Tokyo - la Borsa chiude in rialzo : Nikkei +0 - 16% a 23.506 punti : Rimbalzo alla Borsa di Tokyo che chiude in leggero rialzo dopo quattro sedute consecutive in calo. Al termine delle contrattazioni, l'indice Nikkei segna infatti un progresso dello 0,16% a quota 23.

Borsa - Piazza Affari chiude in netto rialzo : Ftse Mib a +1 - 06% : Chiusura in netto rialzo per la Borsa di Milano. A Piazza Affari l'indice Ftse Mib ha guadagnato l'1,06% a 20.062 punti, mentre il Ftse All Share è salito dello 0,85% a quota 22.088 punti. chiude ...

Borsa : chiude a +1 - 06% - banche recuperano - vola Eni : Seduta schizofrenica per la Borsa valori che dopo un'apertura in rialzo ha virato pericolosamente in negativo fino ad accusare una flessione di quasi lo 0,8%. Poi il recupero nell'ultima fase per ...