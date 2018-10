Bolt | test antidoping dopo i gol in amichevole La reazione | ' Ma fate sul serio?'

Test antidoping per Bolt - il giamaicano sbotta sui social : “non ho ancora firmato - fate sul serio?” [FOTO] : Il giamaicano si è visto recapitare una notifica da parte dell’agenzia antidoping australiana, pur non avendo ancora firmato un contratto con i Mariners Quando ti chiami Usain Bolt tutto fa notizia, anche la notifica di un controllo antidoping recapitata da parte dell’Australian Football Federation. LaPresse/Photo4 Una comunicazione a sorpresa che ha spiazzato il giamaicano , per il semplice fatto di non aver ancora firmato ...

Il futuro calcistico di Bolt dipende dal test di venerdì in Australia : “il club deciderà cosa fare della mia carriera nel calcio” : Bolt in campo venerdì in Australia: il test che potrebbe determinare il futuro calcistico del campione giamaicano Usain Bolt, l’uomo più veloce del mondo, giocherà una partita di test in Australia venerdì che potrebbe determinare il suo futuro nel calcio professionistico con i Central Coast Mariners. Il 32enne velocista giamaicano è in prova per il club di A-League da agosto. Bolt ha debuttato contro una squadra dilettante nello ...