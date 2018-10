Biraghi gol - l’Italia vince e convince in Polonia : Tutto in un minuto. Il secondo di recupero. Ma per una volta il pallone non rotola al contrario, già pareggiare sarebbe stato un delitto, ma quando Biraghi, una delle scoperte di Mancini, trova la zampata decisiva che abbatte la Polonia, il futuro della Nazionale si squarcia finalmente di azzurro. Restiamo in serie A nella Nations League, saremo te...

Polonia-Italia - Biraghi dedica il gol ad Astori : “È parte di me - sono qui grazie a lui” : È stato il match winner della partita che ha visto l’Italia tornare alla conquista dei tre punti in un match ufficiale dopo un anno: Cristiano Biraghi ha risolto la partita contro la Polonia con un gol, il primo in maglia azzurra, sugli sviluppi di un calcio d’angolo. La dedica per il gol è rivolta all’ex capitano della Fiorentina Davide Astor, scomparso tragicamente pochi mesi fa: “È parte di me come lo è di tutti ...

Finalmente l’Italia : Biraghi in gol nel recupero. Gli azzurri dominano ed evitano la serie B : Jorginho colpisce l’incrocio con un tiro da fuori dopo un minuto, poi il bis di Insigne e parate decisive di Sczczesny e pericoli da Zielinski e Milik. Poi, nel recupero, i tre punti