Beatrice di York | i segreti di bellezza del suo matrimonio

dilei

: GIRONE F: - Principessa Eugenia di York (2018) - Maria Josè del Belgio (1930) - Vittoria di Svezia (2010) - Beatric… - Gaia_Mai_ : GIRONE F: - Principessa Eugenia di York (2018) - Maria Josè del Belgio (1930) - Vittoria di Svezia (2010) - Beatric… - chrcapuano : RT @LorenzoBises: Non vedo l'ora di vedere il matrimonio di Eugenia di York per i cappellini di Beatrice e soprattutto di Sarah Ferguson #R… - Balillibus : RT @LorenzoBises: Non vedo l'ora di vedere il matrimonio di Eugenia di York per i cappellini di Beatrice e soprattutto di Sarah Ferguson #R… -

(Di lunedì 15 ottobre 2018) l “secondo” royal wedding è stato celebrato ed è passato agli annali. Programmato in un anno decisamente “busy”, dopo ildi Meghan e Harry e la nascita e il battesimo di Louis, figlio di Kate e William, poteva essere un colossale flop, e anzi, c’era chi lo dava per certo. E invece, Eugenia, la figlia secondogenita del principe Andrea e di Sarah Ferguson, ha avuto il suo momento di gloria. Senza strafare, ma con un certo orgoglio, ha indossato uno splendido abito con tanto di tiara, come da tradizione prestata dalla regina Elisabetta, e ha solcato la navata della cappella di St. George a Windsor per unirsi incon il fidanzato James Brooksbank. Il brutto anatroccolo è diventato cigno? Si direbbe proprio di sì, visto che Eugenia, fino a poco tempo fa, non era certo considerata un’icona di stile. Fonte: Getty Images Senza considerare i look spesso ...