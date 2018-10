Baviera | crolla Csu In Parlamento entra la destra di Afd

Elezioni in Baviera : la Csu crolla al 37 - 2% - boom dei Verdi : Sconfitta storica per l’Unione cristiano-sociale alleata della cancelliera Angela Merkel, che perde la maggioranza assoluta. I Verdi raddoppiano, socialdemocratici dimezzati. Alternative für Deutschland (11%) entra in Parlamento

Elezioni in Baviera : Csu prima ma crolla. Male Spd - boom dei Verdi secondo partito : Alle Elezioni bavaresi, la Csu è prima ma crolla al 37,3% e perde la maggioranza assoluta, stando alle prime proziezioni di voto. Trionfano i Verdi con il 17,8% (8,6% nel 2013). Ottimo risultato anche per i Freie Waehler 11,6%. Precipitano i Socialdemocratici con il 9,5% (erano al 20,6%). Alternative fuer Deutschland, che non era ancora rappresentata nel parlamento regionale conquista il 10,7%...

Baviera - crollano gli alleati di Merkel Giù anche l’Spd. Boom Verdi - AfD all’11% : Si profila una sconfitta storica per l’Unione cristiano-sociale alleata della cancelliera Angela Merkel, che perde la maggioranza assoluta. I Verdi raddoppiano, socialdemocratici dimezzati. Alternative für Deutschland (11%) entra in Parlamento

