Basket | Serie A 2018-2019 | Trieste ingaggia Ojars Silins a gettone per far fronte ai

Basket - Serie A 2018-2019 : i migliori italiani della 2a giornata. Flaccadori migliore per valutazione - ma Abass - Giuri e Ricci decisivi : La seconda giornata, per quanto riguarda i giocatori italiani, ha qualcosa di paradossale. I migliori due per valutazione hanno anche visto perdere la loro squadra, mentre sono tre gli uomini che hanno, in un modo o nell’altro, segnato in maniera chiarissima il loro nome sulle vittorie delle loro formazioni. Dando un’identità alle persone appena nominate, possiamo verificare che Diego Flaccadori, con 24 di valutazione, sarebbe ...

Basket - serie A Milano passa a Bologna - anche Venezia e Cremona a punteggio pieno : ROMA - Milano non ferma la propria corsa: l'Olimpia passa in casa della Virtus Bologna e resta a punteggio pieno dopo due giornate di campionato. A condividere la vetta con gli uomini di Pianigiani ...

Basket - 2a giornata Serie A 2018-2019 : Milano - Venezia e Cremona uniche a due vittorie - cadono Avellino e Trento : Quella andata in scena oggi è stata una seconda giornata di campionato scoppiettante a livello di risultati. Se Milano e Venezia confermano le proprie ambizioni, andando a vincere rispettivamente a Bologna e Pistoia, per Avellino c’è uno stop inatteso a Cremona, che rimane in testa alla classifica assieme alle due squadre sopracitate. Seconda sconfitta per Trento, che si ritrova tra le tre formazioni ancora inchiodate a zero punti (le ...

Risultati 2ª giornata Serie A Basket – Brindisi stende Pesaro senza patemi - Cantù non lascia scampo a Trento : Si è conclusa la seconda giornata del campionato di Serie A di Basket, vittorie per Brindisi e Cantù contro Pesaro e Trento Si conclude con le vittorie casalinghe di Brindisi e Cantù la seconda giornata del campionato di Serie A di Basket maschile, piena zeppa di spettacolo ed emozioni. Le ultime di questa domenica le regalano le due formazioni di casa, che portano a casa il primo successo di questa stagione. I pugliesi soffrono solo nel ...

Basket - Serie A1 femminile : Napoli vince ad Empoli dopo una partita rocambolesca - Broni e San Martino fanno valere il fattore campo contro San Giovanni e Lucca : Manca solo il big match tra Ragusa e Venezia per chiudere la 2a giornata di Serie A1 di Basket femminile. dopo i 2 anticipi di ieri (Vigarano-Schio 59-84 e Battipaglia-Torino 79-71), oggi alle 18 si sono disputati i restanti tre incontri, che hanno visto la Dike Napoli vincere sul campo dell’Empoli (71-76) e le squadre di San Martino e Broni sconfiggere in casa rispettivamente Lucca (83-69) e San Giovanni (64-57). Partiamo dalla sfida più ...

Risultati 2ª giornata Serie A Basket – Prima gioia per Brescia - Venezia demolisce Pistoia : Prima vittoria in campionato per Brescia che supera Reggio Emilia dopo un match combattuto: successo in scioltezza per Venezia sul campo di Pistoia Dopo i successi di Sassari nel lunch match, e di Cremona e Milano nelle prime due sfide del pomeriggio, la seconda giornata della Serie A di Basket prosegue con altre due sfide interessanti. Nella Prima, Brescia supera Reggio Emilia per 83-79. I padroni di casa riscattano la sconfitta ...

Risultati 2ª giornata Serie A Basket – Milano immortale - Bologna cade dopo un finale Thriller : ok Cremona : Grande successo per l’Olimpia Milano che rimonta la Virtus Bolgona e trionfa in un emozionante 4° periodo di gioco: vittoria anche per Cremona che batte Avellino dopo il successo di Sassari su Varese nel lunch match, la seconda giornata della Serie A di Basket prosegue con altri due incontri capaci di regalare emozioni e spettacolo. Cremona bissa il successo dell’esordio contro Trento, firmando la seconda vittoria stagionale, la prima fra ...

