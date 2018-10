Basket | Champions League 2018-2019 | Avellino va in Germania | a Venezia arriva l’Hapoel

Basket - Champions League 2018-2019 : la Virtus Bologna e quell’Europa tornata che fu brivido di tempi d’oro : Mercoledì 10 ottobre 2018: Bologna s’è riaffacciata all’Europa del Basket, sulla sponda Virtus. Dopo nove anni travagliati, tanti quinti posti in regular season di Serie A trasformati in quarti dei playoff, due anni anonimi, la retrocessione diretta in A2 del 2015-16, la risalita della stagione successiva e il consolidamento del nuovo corso, le V nere hanno ripreso, contro il Neptunas Klaipeda, una marcia che s’era interrotta ...

Basket - Champions League 2018 : ritorno pazzo e vittorioso in Europa per la Virtus Bolgona : Dopo nove lunghi anni la Virtus Bologna torna a giocare in Europa e non poteva esserci un ritorno più incredibile per la squadra allenata da Pino Sacripanti. Nella prima giornata della fase a gironi di Champions League le V nere hanno sconfitto dopo un tempo supplementare il Neptunas Kleipeda per 83-78. Una partita che ha visto Bologna inseguire per quasi quaranta minuti con i lituani che si sono trovati sul +11 nel primo quarto e soprattutto ...

Basket - Champions League 2018-2019 : esordio vincente per la Reyer Venezia - battuto il PAOK con 25 punti di Mitchell Watt : esordio vincente per l’Umana Reyer Venezia nella Basketball Champions League 2018-2019. La squadra allenata da Walter De Raffaele ha superato il PAOK Salonicco col punteggio di 69-59 in una partita sulla cui bellezza si può facilmente dialogare; dove non è ammesso dialogo è nel riconoscimento della prestazione di Mitchell Watt, mattatore della serata con 25 punti e un notevole 13/14 dalla lunetta (statistica con la quale, peraltro, gli ...

Basket - Champions : colpo di Avellino in Russia. Vince dopo due overtime : ROMA - Sono stati necessari due overtime ad Avellino per ottenere la vittoria all'esordio in Champions League. La formazione irpina, scesa in campo con una formazione rimaneggiata, senza D'Ercole e N'...

Basket - Champions League 2018-2019 : incredibile vittoria di Avellino in Russia! Nizhny battuto dopo due supplementari : Super esordio nella prima giornata della Champions League 2018-2019 per Avellino. La Sidigas espugna il campo del Nizhny Novgorod per 100-93 dopo due tempi supplementari. È la grande notte di Norris Cole, che alla prima in Europa con la maglia degli irpini firma 34 punti. Molto bene anche Caleb Green (19) e Keifer Sykes (14). Ai russi non sono bastati i 25 punti di Kendrick Perry. È stata una partita pazzesca, con una serie di allunghi e rimonte ...

Basket - Champions League 2018-2019 : comincia l’avventura di Avellino - Venezia e Virtus Bologna : Dopo che la fine di settembre ha visto svolgersi i tre turni di qualificazione (non superati da Cantù), per la Basketball Champions League 2018-19 è tempo di scaldare i motori, perché inizia la stagione regolare. Quattro gironi da otto squadre, 14 partite di stagione regolare, tre italiane in lotta per poter passare questa prima fase della competizione nata nel 2016-17 e il cui trofeo è detenuto dall’AEK Atene. Andiamo a vedere cosa offre ...

Basket - Champions League 2018-2019 : tante squadre a caccia del titolo. Le italiane vogliono essere protagoniste : Il Basket europeo entra nel vivo e questa settimana, oltre all’Eurolega, comincia anche la Basketball Champions League, la coppa creata da FIBA Europe e arrivata alla sua terza edizione. Una competizione lunga, difficile da vincere e che presenta tante ottime squadre, alcune delle quali detentrici del titolo nazionale. Tre delle quattro formazioni arrivate lo scorso anno alla Final Four sono ancora presenti anche in questa edizione. I ...

Calendario Champions League Basket 2018-2019 | Date | Playoff | Orari | Come vederla in tv : Comincia questa settimana la nuova edizione della basketball Champions League. Al via ci saranno anche tre squadre italiane (Sidigas Avellino, Reyer Venezia e Virtus Bologna). La formula prevede quattro gironi da otto squadre, con le prime quattro classificate che si qualificano per la fase ad eliminazione diretta (ottavi di finale e quarti di finale). Le ultime quattro squadre rimaste si affronteranno per il titolo in una Final Four. I GIRONI E ...

Basket - Champions League 2018-2019 : nulla da fare per la Red October Cantù - eliminata a un passo dalla regular season : La prima società italiana a lasciare le competizioni europee per club è la Red October Cantù che, sconfitta anche al ritorno del secondo turno preliminare contro la Telenet Giants Anversa in trasferta per 100-94, esce di scena ad un passo dalla regular season di Champions League 2018-2019 di Basket. I biancoazzurri per poter rimanere in corsa avrebbero dovuto battere la compagine belga con un margine di almeno nove punti. Gli ospiti mettono la ...

Basket - Champions League 2018-2019 : Cantù cade tra le mura amiche contro Anversa per 76-84. Domenica serve la rimonta per qualificarsi : Nell’incontro di andata del secondo round preliminare di Champions League 2018-2019 di Basket, la Red October Cantù viene sconfitta in casa col punteggio di 76-84 contro i Telenet Giants Anversa, vice-campioni di Belgio. Non bastano i soliti Frank Gaines e Gerry Blakes, autori rispettivamente di 23 e 17 punti. Per poter accedere alla regular season della competizione a livello continentale i brianzoli devono compiere il colpaccio in ...

Basket - Champions League 2018-2019 : la Red October Cantù domina in Ungheria e passa il turno : Una straordinaria Red October Cantù domina lo Szolnoki Olaj e si qualifica per il secondo turno dei playoff di Champions League. Una super prestazione dei brianzoli, che sconfiggono la squadra campione d’Ungheria per 90-71 ed ora sono sole due partite dall’accesso alla fase a gironi. Eccezionale partita di Frank Gaines, che si conferma ancora il migliore tra le fila canturine con 26 punti all’attivo, ai quali si aggiungono ...