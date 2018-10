Barletta | benzinaio va a casa senza chiudere l’impianto | in 80 fanno il pieno gratis

fanpage

(Di lunedì 15 ottobre 2018) È accaduto in un distributore di carburante nella periferia ovest di. Ottanta persone hanno approfittato di una dimenticanza del proprietario, che ora ha presentato denuncia, per avere benzina. Solo in venticinque si sono presentati nei giorni successivi per versare il prezzo del rifornimento.