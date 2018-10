calcioweb.eu

: #Barcellona, un calciatore salterà il doppio match di #Champions contro l'#Inter - CalcioWeb : #Barcellona, un calciatore salterà il doppio match di #Champions contro l'#Inter - kingdeltwtpart : Messi calciatore normalissimo ma che viene spacciato fenomeno per aver giocato in un Barcellona di fenomeni (quello… - maurizi60660579 : @FBiasin Ma se la società Juve interviene esaltando la professionalità del calciatore poi in automatico diventa 7n… -

(Di lunedì 15 ottobre 2018) Per ilsi può iniziare a parlare di emergenza difesa: dopo l’infortunio di Samuel Umtiti, che potrebbe rimanere lontano dai campi di gioco per 4 mesi in caso di intervento chirurgico al ginocchio sinistro, il tecnico blaugrana Ernesto Valverde ha perso anche Thomas Vermaelen. Infortunatosi in nazionale, il centrale belga si è sottoposto oggi ad accertamenti che hanno confermato una lesione muscolare al bicipite femorale della gamba destra. Per lui uno stop di almeno sei settimane, col Barça che adesso può schierare i soli Piquè e Lenglet al centro del reparto difensivo. Il tutto in un momento che vedrà i catalani impegnati in un vero e proprio tour de force: due volte l’Inter ine Siviglia e Real Madrid in Liga. SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO REALE LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE AGGIORNATE SU ...