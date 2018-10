Banda della ' sim' | sottratti 20 mila euro dal conto di un imprenditore

Terra dei roghi a Mantova : qui i tentacoli della Banda : Ruolo chiave del trasportatore che ha scaricato i rifiuti a San Giovanni del Dosso L'organizzazione criminale voleva estendersi anche in altre città lombarde

Rapina in villa a Lanciano - arrestato il sesto componente della Banda - : Un uomo romeno di 34 anni è stato arrestato a Craiova, in Romania, dove si era rifugiato presso alcuni familiari. È stato individuato grazie alle intercettazioni telefoniche. Nei suoi confronti ...

Rapina in villa a Lanciano - preso il sesto componente della Banda : era in Romania : Finisce in manette anche il sesto componente della banda responsabile dell’efferata Rapina in villa vicino Lanciano ai danni dei coniugi Martelli. L’ultimo uomo arrestato è un trentaquattrenne romeno con precedenti per associazione a delinquere e reati contro la persona. Era scappato da alcuni familiari in Romania.Continua a leggere

Preso il sesto componente della Banda della rapina a Lanciano : Roma,, askanews, - E' stato rintracciato e arrestato in Romania un romeno di 34 anni accusato di essere il sesto componente della banda responsabile della violenta rapina in villa subita daiconiugi ...

Rapina a Lanciano - preso il sesto componente della Banda : E' stato rintracciato a Craiova, in Romania, l'uomo accusato di essere il sesto componente della banda di Rapinatori che il 23 settembre scorso ha aggredito i coniugi Martelli , nella loro villa a ...

Rapina di Lanciano - preso il sesto componente della Banda : era scappato in Romania : Marius Adrian Martin, 34 anni, è stato rintracciato grazie a un'intercettazione telefonica. Questa sera gli investigatori...

Rapina di Lanciano - trovato il sesto componente della Banda : era scappato in Romania : Marius Adrian Martin, 34 anni, è stato rintracciato grazie a un'intercettazione telefonica. Questa sera gli investigatori...

Rapina in villa a Lanciano : arrestato in Romania il sesto componente della Banda : arrestato un sesto componente della banda che lo scorso 23 settembre aveva assaltato la villa dei coniugi Martelli di Lanciano e mutilato la moglie del professionista: si tratta Marius Adrian Martin, ...

Rapina in villa a Lanciano - preso in Romania il sesto uomo della Banda : E' stato arrestato un sesto componente della banda che il 23 settembre aveva assaltato a Lanciano la villa dei coniugi Martelli massacrandoli di botte e mutilando la moglie del professionista: si ...

Netflix aspirapolvere della Banda Internet mondiale : da sola ne consuma il 15%. Rischio pirateria : A certificarlo è stato un rapporto della compagnia specializzata Sandvine , secondo cui è ormai diventata l'applicazione che consuma più banda di Internet nel mondo, con il 15% di tutta quella ...

Agguato nelle campagne di Copertino - in manette il quarto componente della Banda - : Si chiude il cerchio sui presunti autori dell'aggressione dello scorso 2 ottobre, nei confronti di Paolo Panzanaro, 44enne di Veglie. Dopo l'arresto nella giornata di mercoledì di Bruno Guida, 42enne ...

Blitz nel campo nomadi a Milano : arrestati i capi della Banda - erano originari di Castel Frentano : Blitz e arresti questa mattina in un campo nomadi di Milano da parte dei carabinieri di Novara, che hanno effettuato fermi e perquisizioni. Presi i capi di una banda di ladri: si tratta di sinti ...

Piazza Cairoli - ME - : alle ore 19 - l'esibizione della Banda della Brigata 'Aosta' : Per dare la giusta informazione su un importante evento odierno, i responsabili in questo comunicato stampa sottolineano che : 'questa sera alle 19, per l'anniversario della costituzione dell'Esercito ...

Rapina in villa - 'il macellaio' capo della Banda rischia di tornare in libertà : Corsa contro il tempo per tenere in carcere il capo della banda dei rumeni che, a Lanciano, ha assaltato la villa del dottor Carlo Martelli e tagliato un orecchio alla moglie. Alexandru Bogadan ...