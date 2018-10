Banda della 'sim' : sottratti 20 mila euro dal conto di un imprenditore : Nelle ultime ore è venuta alla luce una truffa effettuata ai danni di un uomo cinquantenne. L'imprenditore in questione ha subito il furto dal proprio conto corrente di ben 20 mila euro. Il metodo utilizzato dai malintenzionati è quello delle sim swap ed il raggiro è già conosciuto in diversi parti d'Italia. I truffatori in questione hanno infatti già rubato parecchio denaro a diversi cittadini, motivo per cui sono stati soprannominati 'La Banda ...

Terra dei roghi a Mantova : qui i tentacoli della Banda : Ruolo chiave del trasportatore che ha scaricato i rifiuti a San Giovanni del Dosso L'organizzazione criminale voleva estendersi anche in altre città lombarde

Rapina in villa a Lanciano - arrestato il sesto componente della Banda - : Un uomo romeno di 34 anni è stato arrestato a Craiova, in Romania, dove si era rifugiato presso alcuni familiari. È stato individuato grazie alle intercettazioni telefoniche. Nei suoi confronti ...

Netflix aspirapolvere della Banda Internet mondiale : da sola ne consuma il 15%. Rischio pirateria : A certificarlo è stato un rapporto della compagnia specializzata Sandvine , secondo cui è ormai diventata l'applicazione che consuma più banda di Internet nel mondo, con il 15% di tutta quella ...

Agguato nelle campagne di Copertino - in manette il quarto componente della Banda - : Si chiude il cerchio sui presunti autori dell'aggressione dello scorso 2 ottobre, nei confronti di Paolo Panzanaro, 44enne di Veglie. Dopo l'arresto nella giornata di mercoledì di Bruno Guida, 42enne ...

Blitz nel campo nomadi a Milano : arrestati i capi della Banda - erano originari di Castel Frentano : Blitz e arresti questa mattina in un campo nomadi di Milano da parte dei carabinieri di Novara, che hanno effettuato fermi e perquisizioni. Presi i capi di una banda di ladri: si tratta di sinti ...

Piazza Cairoli - ME - : alle ore 19 - l'esibizione della Banda della Brigata 'Aosta' : Per dare la giusta informazione su un importante evento odierno, i responsabili in questo comunicato stampa sottolineano che : 'questa sera alle 19, per l'anniversario della costituzione dell'Esercito ...