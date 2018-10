BANCHE E POLITICA Fazio vince | in partenza | il duello letterario fra Governatori

Nuovo allarme FMI : "Incertezza politica aumenta rischi per le BANCHE" : "Se dovessero riemergere preoccupazioni sul mercato sulla politica di bilancio, il rischio è quello di riaccendere il legame fra banche e debito sovrano . In tale scenario, le tensioni sul mercato ...

Fmi all'Italia : da incertezza politica rischi su legame BANCHE-debito - : Il Fondo lancia l'allarme sul riaccendersi del "legame fra banche e debito sovrano". Il consiglio: "Sul piano della politica di bilancio necessario consolidamento credibile e notevole nel medio ...

L’allarme dell’Fmi : “L’incertezza politica aumenta i rischi per le BANCHE. Pericolo contagio in Europa” : Continua il percorso a ostacoli della manovra. Dopo la bocciatura del Def da parte dell’Ufficio parlamentare di bilancio, è arrivato l’allrme del Fondo monetario internazionale. Nel Global Financial Stability Report (Gfsr) si legge la preoccupazione per il circolo vizioso debito-banche in Italia che rischia di contagiare l’Eurozona. L’Italia viene ...

L'allarme dell'Fmi : "L'incertezza politica aumenta i rischi per le BANCHE. Pericolo contagio in Europa" : 'Il nostro consiglio per l'Italia è lo stesso da anni - ha concluso Gaspar illustrando il Fiscal Monitor - sul piano della politica di bilancio è necessario un consolidamento credibile e ...

Fmi : rischi BANCHE da incertezza politica : ANSA, - ROMA, 10 OTT - In Italia "l'incertezza politica ha riacceso l'attenzione sul legame fra banche e debito sovrano". ne è convinto il Fondo Monetario Internazionale, che scrive nel suo Global ...

Fmi : in Italia l'incertezza politica aumenta rischi per le BANCHE : In uno studio che prende in considerazione 31 Paesi che rappresentano il 61% dell'economia globale, il Fmi osserva come la loro ricchezza pubblica è 11.000 miliardi di dollari inferiore rispetto a ...

Fmi - nuovo allarme : "In Italia l'incertezza politica aumenta i rischi per le BANCHE" : ... vi è il rischio di riaccendere' le tensioni - ricorda il Fondo - 'tenuto conto della disponibilità di titoli di stato Italiani per le banche Italiane e della loro esposizione' all'economia nazionale.

Fmi avverte l'Italia : l'incertezza politica mette a rischio le BANCHE : ... le condizioni finanziarie sono rimaste relativamente buone, grazie principalmente alle politiche monetarie ancora accomodanti e nonostante l'incertezza politica". In Italia ''se dovessero ...

Nuovo allarme del Fondo monetario : l'incertezza politica in Italia aumenta i rischi per le BANCHE : Nuovo allarme dell Fondo monetario Internazionale dopo il taglio alle stime di crescita . In Italia «se dovessero riemergere preoccupazioni sul mercato sulla politica di bilancio, il rischio è quello ...

Per Quarles - Fed - no a politica in scelte BANCHE centrali : "Uno dei compiti del sistema bancario centrale, non solo della Fed ma del sistema bancario centrale in tutto il mondo, è dimostrare che siamo istituzioni appropriate nelle società democratiche", ha ...