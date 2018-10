Banche | 9 miliardi di crediti in meno per le imprese ad agosto

Banche - da maggio in fumo 36 miliardi. Cosa c’è dietro la voragine di Borsa : Ufficialmente, lo spread tra BTp e Bund è lì, attorno a quota 300 punti base. Ma se si va più in profondità, e si mettono controluce i bilanci bancari e gli andamenti dei titoli, si scopre che la Borsa (che per sua natura guarda al futuro) sta già facendo scontare alle Banche uno scenario molto, molto più critico di quello che può apparire...

Reddito cittadinanza - Rinaldi vs Padoan : “Era ministro e ha trovato 20 miliardi per Banche. Ora ne servono molti meno” : Botta e risposta serrato a Dimartedì (La7) tra l’ex ministro dell’Economia, Pier Carlo Padoan, e l’economista Antonio Maria Rinaldi sul Reddito di cittadinanza. Il deputato Pd osserva: “Per questa misura servono 11 miliardi di euro. Sarebbero ben spesi se ci fosse chiarezza sulle condizioni e sugli incentivi. E a riguardo ancora non ci siamo. Il vero modo per combattere l’esclusione è creare lavoro”. Rinaldi ...

Banche e scandali - 400 miliardi di dollari di multe in due anni : Trecentoventi miliardi di dollari tra multe e risarcimenti per frode finanziaria pagati in poco più di due anni dalle prime 10 Banche del mondo: il conto sale a 400 miliardi se nel monte-sanzioni di Wall Street si includono i patteggiamenti di un centinaio di intermediari finanziari coinvolti nelle inchieste sulle responsabilità dei banchieri nella più grande e devastante manipolazione dei mercati e del risparmio che si ricordi... ...

Dalle Banche 57 miliardi in meno ai distretti del Made in Italy : La differenza tra credito erogato e raccolto è passata dall’89% al 18%, come denuncia un'analisi della First Cisl

DEF - nella manovra 1 - 5 miliardi di euro per i truffati dalle Banche : Dopo il via libera della nota d'aggiornamento al DEF , prende vita il fondo di ristoro per i risparmiatori danneggiati dalle crisi degli Istituti bancari veneti e del Centro Italia . Il Governo ha ...

Banche italiane - in scadenza 250 miliardi di liquidità Bce : Nate per fornire liquidità a bassissimo costo per le Banche e sostenere direttamente e in modo 'mirato', 'targeted', l'economia reale, le Tltro rischiano di presentare il conto agli istituti medio-piccoli, e in un futuro non troppo lontano. Lo ha ricordato una nota dell'agenzia di rating Moody's nella quale si ...

Il mito dei 60 miliardi 'regalati' alle Banche : La rubrica, curata da Tortuga , primo think tank italiano di studenti di economia e giovani professionisti, cerca di smitizzare alcuni luoghi comuni sull'economia italiana che non trovano fondamento ...

I risparmi degli italiani in mano alle Banche - sui conti oltre 4mila miliardi di euro : Attenzione ai depositi dormienti Intanto, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha rilasciato una nota attraverso la quale ricorda che, a partire dal mese di novembre, le somme depositate su ...