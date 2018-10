: Azzurri al Quirinale per 120 anni Figc - NotizieIN : Azzurri al Quirinale per 120 anni Figc - TelevideoRai101 : Azzurri al Quirinale per 120 anni Figc - repubblica : Nazionale, gli azzurri al Quirinale. Mattarella: 'Guardiamo al futuro con fiducia' [news aggiornata alle 17:38] -

Alcelebrazione dei 120della Federcalcio. Giornata particolare per glie per il ct Mancini che commenta: "E' emozionante salire qui ale incontrare il presidente della Repubblica. Questa giornata è più emozionante di ieri.Quella era una partita di calcio, si può perdere, si può vincere, però occasioni come questa non capitano spesso". Il Presidente Mattarella: "Complimenti per la partita, e adesso guardiamo al futuro con fiducia. Spero che il mio successore festeggi un Mondiale".(Di lunedì 15 ottobre 2018)