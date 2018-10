Audi e sport invernali | un sodalizio lungo 11 anni

BAR SPORT/ Su Rai Movie il film con ClAudio Bisio (oggi - 12 ottobre 2018) : Bar SPORT, il film commedia in onda su Rai Movie oggi, venerdì 12 ottobre 2018. Nel cast: Claudio Bisio, Giuseppe Battiston, Teo Teocoli e Angela Finocchiaro. Il dettaglio.(Pubblicato il Fri, 12 Oct 2018 10:03:00 GMT)

Aperte nuove disponibilità per i concerti di ClAudio Baglioni nei palasport : info biglietti in prevendita : Le nuove disponibilità per i concerti di Claudio Baglioni nei palasport sono in prevendita per le date indicate dall'organizzazione. Il tour indoor inizia il 16 ottobre ma continua anche nel 2019, dopo l'impegno al Festival di Sanremo come conduttore e direttore artistico. Ci sono quindi nuove possibilità di acquisto dei biglietti per le date di Bologna, Padova, Montichiari, Torino e Pesaro fino a esaurimento dei tagliandi d'ingresso. Sarà ...

Guida autonoma - Primi collAudi su strada per la Range Rover Sport : In Inghilterra, un prototipo di Range Rover Sport a Guida autonoma ha completato il primo test sulla trafficata Coventry Ring Road, un anello di circa 3,5 km nel centro della città britannica. La Suv, dotata di sensori, radar e sistemi driverless avanzati, ha viaggiato su una strada aperta al pubblico, gestendo in totale autonomia situazioni complesse come l'inserimento nel flusso di traffico, il cambio di corsia e l'uscita dagli svincoli, ...

Audi A1 Sportback 2019… Edition One : Per la nuova Audi A1, il Salone dell’Auto di Parigi è l’occasione perfetta per farsi conoscere al grande pubblico. Il Prezzo d’accesso è di € 22.500. Sembra molto più costosa (e lo è) rispetto alla precedente versione, ma i contenuti ne giustificano (in parte) il prezzo. Un’auto fuori mercato che deve trovare veri e propri estimatori. Per il momento poi, si accontenta di un solo motore, il 1.0 TFSI 116 CV, e ...

Biglietti in prevendita per i concerti di ClAudio Baglioni nei palasport - aperte nuove disponibilità : Sorgono nuove disponibilità per i concerti di Claudio Baglioni nei palasport. Dopo aver chiuso alcune date, le verifiche dell'organizzazione hanno fatto emergere la possibilità di nuove prevendite che saranno disponibili dal 2 ottobre alle ore 16 e fino a esaurimento dei tagliandi di ingresso. Gli show coinvolti nelle nuove prevendite sono quelli del Palalottomatica di Roma del 19, 20, 21 ottobre e 29 marzo, i concerti di Antona del 23 e 24 ...

BeIN Sports fa causa per 1 miliardo all’Arabia SAudita per pirateria : L'ultimo atto della lotta tra Qatar e Arabia Saudita riguarda il calcio e i diritti tv: al centro BeIN Sports e i contenuti piratati da BeoutQ. L'articolo BeIN Sports fa causa per 1 miliardo all’Arabia Saudita per pirateria è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Audi A5 Sportback - la prova di GQ : Se una classica berlina come la A4 è troppo classica e nemmeno la variante station wagon fa per voi, allora la soluzione perfetta potrebbe essere la A5 Sportback. Dal 2007 questa è una delle proposte più originali di casa Audi e la generazione attuale uscita nel 2016 è un vero concentrato di tecnologia. Con i suoi 4,73 metri di lunghezza si pone nel cuore del segmento D, un po’ più in alto se si considera la forbice di prezzi che parte da ...

Audi A6 Avant - la prova de Il Fatto.it – La wagon che si veste da sportiva – FOTO : “La struttura alare del calabrone, in relazione al suo peso, non è adatta al volo, ma lui non lo sa e vola lo stesso”, pare disse Albert Einstein. L’agilità non è certo tipica di una station wagon lunga 4,93 metri e larga 1,88: eppure, la nuova Audi A6 Avant sguscia vivace fra le curve e si destreggia piuttosto bene anche nei vicoli stretti di Trieste: merito della nuova piattaforma costruttiva e, soprattutto, delle quattro ...

BAR SPORT/ Su Canale 9 il film con ClAudio Bisio e Angela Finocchiaro (oggi - 17 settembre 2018) : Bar SPORT, il film comico in onda su Canale Nove oggi, lunedì 17 settembre 2018. Nel cast: Claudio Bisio, Giuseppe Battiston, Angela Finocchiaro, alla regia Massimo Martelli. (Pubblicato il Mon, 17 Sep 2018 10:04:00 GMT)

La Q2 che vince non si tocca : così Audi ritocca. Da sportiva : Basato sul precedente Sport, propone i sedili sportivi in abbinamento ai cerchi da 17', il cruise control adattivo e la navigazione satellitare. Ma i clienti potranno scegliere anche fra altre ...

Audi - Via agli ordini per l'A1 Sportback - prezzi da 22.500 euro : Partirà da 22.500 euro il listino della nuova Audi A1, la piccola di Ingolstadt che condivide la meccanica con le sorelle Volkswagen Polo, Seat Ibiza e Skoda Fabia. Ovviamente, la sua caratteristica è quella svolgere il ruolo di compatta premium, ma rispetto alla prima generazione si è anche fatta più grande (più 5,6 cm di lunghezza, per un totale di 403, e 3,4 in larghezza, ora di 174) e quindi un po più versatile. Abbandonata la carrozzeria ...

Cultura e sport - a Città di Castello premiati Sacchi - Audisio e Paganin : C'è bisogno di cambiamento; diceva Cassius Cley che 'L'uomo che a 50 anni guarda il mondo nello stesso modo in cui lo vedeva a 20 ha buttato 30 anni della sua vita'". Molti i mali che affliggono il ...

Audi A7 Sportback - In gamma le versioni mild hybrid 40 TDI e 45 TDI : La coupé a quattro porte dellAudi, l'A7 Sportback, monta per la prima volta anche un quattro cilindri, abbinato alla tecnologia mild-hybrid. Al sei cilindri 50 TDI da 286 CV si affiancano infatti laltro V6 della 45 TDI, da 231 CV, e appunto il "quattro" della 40 TDI, da 204 CV e 400 Nm di coppia. Prestazioni interessanti anche per questa sorta di "entry level", che assicura uno 0-100 km/h in 8,3 secondi e velocità massima di ...