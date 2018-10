Atterraggio d’emergenza in elicottero per Andrea Bocelli “Sono ancora sconvolto”

Fumo nella cabina piloti : Atterraggio d’emergenza a Malpensa : un aereo partito da Cefalonia (Grecia) e diretto a Londra (Inghilterra) ieri pomeriggio è stato costretto ad effettuare un atterraggio d’emergenza all’aeroporto di Milano Malpensa a causa di Fumo in cabina. Per cause ancora in corso di accertamento, il Fumo si sarebbe sprigionato nella cabina di pilotaggio, motivo per cui i piloti hanno chiesto autorizzazione per un atterraggio di emergenza nello scalo internazionale. Non si ...

Spazio - Atterraggio d’emergenza per la navicella Soyuz : Mosca pubblica foto degli astronauti sorridenti [GALLERY] : 1/36 ...

SOYUZ - Atterraggio D’EMERGENZA/ Ultime notizie - Nasa e Roscosmos aprono un’indagine : La SOYUZ ha compiuto un ATTERRAGGIO di emergenza. Ultime notizie: problema al motore durante il secondo stadio. Fortunatamente i membri dell'equipaggio stanno bene(Pubblicato il Thu, 11 Oct 2018 15:07:00 GMT)

Fallisce il lancio della capsula Soyuz verso la Stazione Spaziale : Atterraggio d’emergenza in Kazakistan : E’ fallito il lancio della navetta russa Soyuz che doveva trasportare il russo Alexey Ovchinin e l’americano Nick Hague verso la Stazione Spaziale Internazionale: a pochi minuti dal lancio è stato rilevato un problema a uno dei propulsori. Disposte immediatamente le procedure per l’atterraggio di emergenza dei due uomini a bordo, che sono atterrati nel Kazakistan e che sono in buone condizioni. La navetta Soyuz è atterrata a ...

Soyuz - fallisce lancio della navetta spaziale : i due astronauti costretti all’Atterraggio d’emergenza. Stanno bene : È fallito il lancio della navetta russa Soyuz che portava alla Stazione spaziale Internazionale il russo Alexey Ovchinin e l’americano Nick Hague. A pochi minuti dal lancio è stato rilevato un problema a uno dei propulsori poco dopo il decollo da Baikonur. Subito sono state disposte le procedure per l’atterraggio di emergenza dei due uomini a bordo, che sono atterrati nel Kazakhstan e che, ha dichiarato la Nasa, sono in buone condizioni. Poco ...

Soyuz - incidente al decollo : Atterraggio d’emergenza per i due astronauti a bordo Foto : Problemi al decollo della Soyuz che avrebbe dovuto portare l’austronauta statunitense Nick Hague e il russo Alexeï Ovtchinine verso la Stazione spaziale internazionale

Serbia - malore per un passeggero : Atterraggio d’emergenza a Belgrado : Un Boeing 737-800 della compagnia Transavia Airlines in volo da Salonicco (Grecia) ad Amsterdam (Olanda) ha effettuato nel primo pomeriggio un atterraggio di emergenza all’aeroporto Nikola Tesla di Belgrado a causa di un malore accusato da un passeggero. Da quanto riferito dai media, l’atterraggio è avvenuto in condizioni di sicurezza e non vi è stata alcuna conseguenza per i 199 passeggeri a bordo e i sei membri ...

Atterraggio d’emergenza film stasera in tv 1 settembre : cast - trama - streaming : Atterraggio D’Emergenza è il film stasera in tv sabato 1 settembre 2018 in onda in seconda serata su Italia 1. Di seguito ecco cast, scheda, trama del film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV Atterraggio D’Emergenza film stasera in tv: cast La regia è di Jim Wynorski. Il cast è composto da Antonio Sabato Jr., Michael Paré, Brianne Davis, Kevin Dobson. Atterraggio D’Emergenza film stasera in tv: ...

Bimbo muore sull’aereo Alitalia Beirut-Roma/ Atterraggio d’emergenza a Bari - soffriva di iperossaluria : Bimba muore in aereo, Atterraggio a Bari del volo Beirut-Roma. Ultime notizie: la bambina aveva due anni ed è morta per arresto cardiaco. Inutile i tentativi dei soccorsi di rianimarla.(Pubblicato il Tue, 28 Aug 2018 23:33:00 GMT)

Tragedia su aereo Alitalia - Atterraggio d’emergenza : bimba si sente male - muore in ambulanza : Una bimba di cittadinanza libanese di 2 anni è morta dopo essersi sentita male sul volo Alitalia Beirut-Roma: il volo di stamattina è stato dirottato a Bari e ha effettuato un atterraggio d’emergenza per consentire soccorsi più rapidi ma nonostante l’immediato arrivo dell’ambulanza la piccola è deceduta durante il trasferimento in ospedale. La bambina, che stava arrivando in Italia per cure mediche, è stata colta da una crisi ...

Momenti di terrore su aereo Capital Airlines : costretto ad Atterraggio d’emergenza : Momenti di panico a bordo di un aereo Capital Airlines: il velivolo è stato costretto ad un atterraggio d’emergenza nell’aeroporto di Shenzhen (Cina) a causa di problemi meccanici non precisati. Cinque passeggeri sono rimasti leggermente feriti nella manovra: a bordo 157 passeggeri e 9 membri dell’equipaggio. “Il volo JD 5759 della Capital Airlines è decollato dall’aeroporto internazionale di Pechino alle 8:17 del ...

Tragedia sul volo Beirut-Roma : muore bimbo di 2 anni - Atterraggio d’emergenza a Bari : Dramma su un volo Alitalia diretto da Beirut a Roma: un bimbo libanese di 2 anni è morto a causa di una crisi cardiaca mentre era in viaggio con i genitori. Deciso l'atterraggio di emergenza per permettere l'intervento dei soccorsi, ma per il piccolo non c'era già più nulla da fare.Continua a leggere

MALORE COPILOTA AEREO RYANAIR/ Atterraggio d’emergenza a Trapani per il volo diretto a Palermo : MALORE COPILOTA su volo RYANAIR: l'AEREO doveva atterrare a Palermo ma è stato direttato all'aeroporto di Trapani. L'uomo è stato trasportato al pronto soccorso una volta atterrati. (Pubblicato il Sat, 25 Aug 2018 16:00:00 GMT)

Motore in fiamme : Atterraggio d’emergenza per aereo con 215 passeggeri a bordo : atterraggio d’emergenza oggi per un aereo con 215 passeggeri a bordo: il Motore ha preso fuoco. Il Tu-204 della compagnia Red Wings Airlines, diretto a Sochi, è stato costretto ad atterrare ad Ufa (Russia) a causa del guasto ad uno dei motori verificatosi poco dopo il decollo. Le autorità locali hanno reso noto che sopo l’atterraggio i passeggeri e i 7 membri dell’equipaggio hanno lasciato l’apparecchio senza ulteriori ...