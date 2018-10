Asia Argento in lacrime da Silvia Toffanin | ' Mi manca il mio compagno Bourdain'

Asia Argento a Verissimo ricorda il compagno Anthony Bourdain e si racconta sui casi Weinsten e Bennett (Video) : Ieri abbiamo visto per la prima volta Asia Argento a Verissimo nel salotto di Silvia Toffanin su Canale 5. Un incontro intenso e non breve, in cui l’attrice si è messa a nudo e ha parlato della sua vita e delle battaglie che ha affrontato, che sta affrontando e che dovrà ancora affrontare. Guardare le immagini di quando era piccola le causa una sensazione di tenerezza perché si rende conto di non aver vissuto davvero l’infanzia come i suoi ...

Asia Argento in lacrime ricorda Bourdain : 'A volte non mi alzo dal letto. Weinstein? Ecco la verità' : Il mio duro discorso a Cannes? Le proteste in tutto il mondo erano state troppo blande rispetto alla rabbia che ho provato e provo ancora oggi'. La denuncia di Asia Argento sul New Yorker aveva fatto ...

Dalle altre molestie subite al dolore per Bourdain : Asia Argento svela le sue verità : L’attrice racconta il suo ultimo anno tra il caso Weinstein, il suicidio del compagno e le accuse di Bennett

Asia Argento in lacrime ricorda Bourdain : 'A volte non riesco ad alzarmi dal letto' : Asia Argento in lacrime a Verissimo . L'attrice finita nell'occhio del ciclone per le accuse di stupro da parte dell'ex baby attore Jimmy Bennett si è messa a nudo rivelando dettagli delicati ed ...

Asia Argento in lacrime : «Dolore straziante per Anthony - ecco la verità su Weinstein e Bennett» : «Sto male e non dormo, le notti sono opprimenti. Mi mancano il mio compagno e i miei figli». Asia Argento rivela la sua verità su Harvey Weinstein e Jimmy Bennett, ed è solo...

