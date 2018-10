Ascolti TV | Domenica 14 ottobre 2018 33 7% per la Nazionale Venier batte D’Urso | in

Ascolti TV | Domenica 14 ottobre 2018. La Nazionale vince con il 33.7% - Victoria al 7%. Record per Domenica In (19.2%-18.5%) : Polonia-Italia (da Facebook) Su Rai1 l’incontro della Nations League Polonia-Italia ha conquistato 8.465.000 spettatori pari al 33.7% di share. Su Canale 5 Victoria II ha raccolto davanti al video 1.661.000 spettatori pari al 7% di share. Su Rai2 NCIS ha catturato l’attenzione di 1.877.000 spettatori (7.3%) e Instict è stato la scelta di 1.359.000 spettatori (6.1%). Su Italia 1 Le Iene ha intrattenuto 2.053.000 spettatori con ...

Domenica In vs Domenica Live : Ascolti tv 14 ottobre 2018 : Tutti vogliono sapere chi ha vinto fra Domenica In e Domenica Live. Come è andata la sfida nel pomeriggio di Domenica 14 ottobre 2018 secondo gli ascolti tv di ieri? Fino ad ora, nel periodo di sovrapposizione, pare aver avuto la meglio, nel maggior numero delle sfide, Mara Venier. Così ha decretato Silvia Motta a Tv Talk analizzando i dati Auditel. Barbara d’Urso, però, si è dimostrata più agguerrita che mai. Ecco quindi cosa è accaduto ...

Barbara d'Urso interviene al Tg5 : "La domenica vinciamo la sfida degli Ascolti" (video) : E' probabilmente la sfida più agguerrita e avvincente della stagione televisiva in corso, da cinque settimane le signore della domenica tentano di portarsi a casa lo scettro della vittoria sull'auditel senza esclusione di colpi (di scena).Mara Venier si è ripresa la sua domenica IN modellandola puntata dopo puntata facendo leva sui punti di forza del programma e levigando ciò che non andava bene ridando linfa ad un contenitore che un anno fa ...

Barbara d'Urso e Mara Venier - il fair play ai tempi degli Ascolti di Domenica Live e Domenica In : "Il quarto appuntamento stagionale con Domenica Live vince la fascia con una media complessiva del 15.25% di share. Dalle ore 14.29 alle ore 18.32 Canale 5 è la rete più vista del pomeriggio Domenicale". "Ancora un successo per la Domenica In di Mara Venier su Rai1 che con 2 milioni 143 mila spettatori e il 15,5% di share si conferma il programma più visto della sua fascia oraria". Avete letto bene, anche questa settimana, tanto per ...

Mara Venier e Barbara d'Urso - guerra di Ascolti/ Video : esclusive e cuori - Domenica In fa il verso a Carmelita : Mara Venier, frecciatina a Barbara d'Urso: Video. “Domenica In col cuore e sentimenti veri!”, ha affermato dopo l'intervista a Loretta Goggi. Come risponderà la conduttrice di Domenica Live?(Pubblicato il Mon, 08 Oct 2018 15:19:00 GMT)

Mara Venier e Barbara d’Urso : Ascolti Domenica - nuovo botta e risposta : Mara Venier e Barbara d’Urso: ascolti, vince domenica In. nuovo botta e risposta. La conduttrice Rai: “Tv di qualità…”. Carmelita: “Questi sono i dati Auditel veri…” Puntali come un orologio svizzero. Mara Venier e Barbara d’Urso, pochi minuti dopo la diffusione dei dati Auditel di domenica In e domenica Live del 7 ottobre, si sono fatte […] L'articolo Mara Venier e Barbara d’Urso: ...

Ascolti tv domenica 7 ottobre : vince la Venier - altra sconfitta per la D’urso : Ascolti tv domenica 7 ottobre: la domenica In della Venier batte ancora la domenica Live della D’Urso Lo scontro tra le due signore della domenica pomeriggio, Barbara D’Urso e Mara Venier, si fa sempre più acceso. Dopo due vittorie conquistate in casa domenica In e l’ultima, invece, con il trionfo del programma domenica Live, la […] L'articolo Ascolti tv domenica 7 ottobre: vince la Venier, altra sconfitta per la ...

Domenica In vs Domenica Live - Ascolti tv 7 ottobre 2018 : Cosa dicono gli Ascolti tv del pomeriggio di ieri, 7 ottobre 2018? Terza sfida a tre fra Mara Venier, Barbara d’Urso e Cristina Parodi. Chi ha vinto quindi fra Domenica In, Domenica Live e La prima volta? Settimana scorsa, dopo aver subito due sconfitte, è stata proprio Barbara d’Urso a battere l’amica e rivale. La conduttrice di Canale 5 riuscirà a riportare la sfida in parità o a sorpresa subirà un altro duro colpo? Ecco tutti i ...

Ascolti TV | Domenica 7 ottobre 2018. Domenica In torna in testa. Che Tempo Che Fa 15.5%-14% - bene Le Iene 12.1% - flop Victoria 7.3%. Parte basso C’è Posto per 30 sul Nove (1.2%) : Mara Venier e Barbara D'Urso Nella serata di ieri, Domenica 7 ottobre 2018, su Rai1 Che Tempo Che Fa ha conquistato .000 spettatori pari al % di share mentre Che Tempo Che Fa – Il Tavolo ha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su Canale 5 la seconda stagione di Victoria ha raccolto davanti al video .000 spettatori pari al % di share. Su Rai2 NCIS ha catturato l’attenzione di .000 spettatori (%). Su Italia1 Le Iene ha ...

