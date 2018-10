Arriva in prima tv ' La ragazza nella nebbia' esordio alla regia di Carrisi

Tony Cairoli sfida Rossi : 'Voglio Arrivare al decimo titolo prima di Valentino' : Spero io, ma ha tutte le carte in regola per farcela, solo che lì la moto conta molto e da noi il pilota fa più la differenza ha scherzato il campione di motocross nel Festival dello Sport di Trento -...

F1 - Maurizio Arrivabene : “Non partiamo battuti per Austin. Vettel sarà prima o poi campione del mondo con la Ferrari” : Il Mondiale di Formula 2018, quando mancano quattro gare al termine della stagione, sembra ormai orientato in favore di Lewis Hamilton e della Mercedes. Il britannico, in vetta alla graduatoria iridata con 67 punti di vantaggio sul ferrarista Sebastian Vettel, pare avere il campionato in mano. Le sei vittorie ottenute nelle ultime sette gare hanno impresso il marchio del fuoriclasse delle Frecce d’Argento ma il Team Principal della Rossa ...

Greta Van Fleet : gli 'eredi' dei Led Zeppelin Arrivano per la prima volta in Italia : Negli Stati Uniti hanno affibbiato loro paragoni importanti, come quelli di nuovi Led Zeppelin: adesso i Greta Van Fleet stanno per pubblicare il loro primo album Anthem of the Peaceful Army. Con il loro rock anni '70 ispirato agli anni d'oro del rock, arrivano finalmente in tour e toccheranno anche il nostro paese per un'unica data, il prossimo 24 febbraio all'Alcatraz di Milano. Nel 2019 la band iniziera' il tour mondiale in Australia, a ...

I lavoratori italiani Arrivano alla pensione prima degli altri in Europa : Foto: Pixabay Nella polemica sulle pensioni tra il presidente dell’Inps, Tito Boeri e il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, si inseriscono i dati sulla situazione previdenziale in Europa forniti da Eurostat. L’Istituto europeo di statistica certifica come gli italiani siano i cittadini europei con la vita lavorativa più breve. Nel senso che un quindicenne italiano di oggi dovrà lavorare in media 31,6 anni prima di ricevere ...

STEFANO D'ORAZIO/ Nozze da incubo “la testimone Barbara d’Urso non Arrivava! Prima notte? Neanche Siffredi…” : Un anno dopo le Nozze, STEFANO D'ORAZIO, l'ex batterista dei Pooh, racconta in un libro tutte le disavventure legate al suo matrimonio. Dai fiori, ai calzini fino a Barbara D'Urso(Pubblicato il Thu, 11 Oct 2018 20:21:00 GMT)

Pechino Express - quarta puntata : Arriva la prima eliminazione : Giovedì 11 ottobre, in prima serata Rai 2, un nuovo appuntamento con l'adventure game che riparte dal Marocco e arriva in...

Il treno regionale è lentissimo : i pendolari dimostrano che si Arriva prima in Vespa Video : Tutti questi fattori hanno rischiato di far spopolare la città di Teruel , la cui economia è basata sull'agricoltura, sull'allevamento e sul turismo, ma solo d'estate e in occasione di alcune feste ...

Bohemian Rhapsody : il biopic sui Queen Arriva in anteprima mondiale : La visione della pellicola sarà aperta al pubblico e i proventi andranno alla Mercury Phoenix Trust, un'organizzazione che combatte l'AIDS in tutto il mondo. A partire dal 2 novembre 2018 il film ...

F1 - Vettel durissimo nel post qualifiche : “adesso sembriamo idioti - ma se fosse Arrivata prima la pioggia…” : Il pilota della Ferrari ha commentato con amarezza il nono posto ottenuto in griglia a Suzuka, facendo le proprie dure valutazioni Un errore clamoroso, una strategia sbagliata che condiziona il Gp di Suzuka di Sebastian Vettel. Il tedesco partirà dalla nona posizione con la sua Ferrari, vedendo Hamilton scattare dalla pole position con accanto il suo compagno Bottas. Photo4/LaPresse Si prospetta una domenica in salita per il quattro volte ...

Negli UCI Cinemas Arriva l’anteprima mondiale di Bohemian Rhapsody : In diretta dalla Wembley Arena di Londra il 23 ottobre alle 20:30. arriva nelle multisala del circuito l ’anteprima esclusiva del film diretto da Bryan Singer e Dexter Fletcher che celebra la storia di una delle band più iconiche di sempre Il 23 ottobre nelle multisale del Circuito UCI Cinemas arriva l’anteprima mondiale di Bohemian Rhapsody, il film distribuito dalla 20th Century Fox che ricostruisce la meteorica ascesa della band attraverso ...

Congresso Tory - Arriva prima mozione sfiducia per May : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve