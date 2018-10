Arriva il decreto taglia scartoffie | “Ci sarà una Rc auto più equa”

Decreto fiscale - ecco la bozza Arrivata in consiglio dei ministri : ecco la bozza più aggiornata del Decreto legge fiscale predisposto dal governo. Il testo completo Il Decreto fiscale stanzia 130 milioni in più nel 2018 per le missioni internazionali. E' quanto ...

Arriva lo scontrino elettronico : la misura nella bozza del decreto fiscale collegato alla manovra : Stop anche all'aumento delle accise della benzina prevista a partire dal gennaio 2019 da un decreto approvato nel giugno di due anni fa per finanziare lo sconto 'Acè, Aiuto alla Crescita Economia, ...

Decreto Genova - Maestripieri - Cisl - critico : "Da Roma non è ancora Arrivato un centesimo" : ... servono almeno 30 mln per coprire tutto il 2019 e bisogna garantire la tutela a migliaia di lavoratori della zona rossa e non solo, che significa salvaguardare dal tracollo l'economia della città e ...

Alla fine il Decreto Genova è Arrivato al Quirinale - il governo preme per una firma rapida : Dopo giornate di polemiche, il Decreto Genova arriva al Quirinale: il provvedimento ha quindi ricevuto la bollinatura della Ragioneria generale dello Stato ed è ora Alla firma del Capo dello Stato. Tra le misure, ci sono anche interventi a favore dei terremotati dei comuni di Ischia interessati dal sisma dell'anno scorso e la reintroduzione, in deroga agli art. 4 e 22 del Jobs Act, la cigs per cessazione di attività. La ...

Migranti - Arriva il decreto Salvini : addio al permesso di soggiorno per motivi umanitari : Migranti, arriva il decreto Salvini: addio al permesso di soggiorno per motivi umanitari È pronto il decreto Salvini in tema di Migranti: una misura con cui si prevede la cancellazione del permesso di soggiorno per motivi umanitari. Verrebbe sostituito da altre tipologie di protezione internazionale, ma più stringenti. Aumentano, inoltre, i casi in cui è possibile revocare la protezione umanitaria e la cittadinanza italiana. La prima e più ...

Il decreto Genova è Arrivato al Colle : Sollevati dubbi sulla sussistenza dei finanziamenti: l’indiscrezione è trapelata durante il consiglio Comunale