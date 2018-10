Arrestato dalla Polizia uno stalker di nazionalità marocchina

Spaccia all'Errenord : Arrestato dalla polizia municipale : L'uomo è stato processato per direttissima e condannato a 6 mesi di carcere , con pena sospesa, , 1000 euro di sanzione e divieto di dimora in città.

RODRIGO ALVES Arrestato/ Video - il Ken Umano in manette : “Fermato dalla Polizia perché…” : Dopo avere guardato il passaporto di RODRIGO ALVES, la Polizia lo ha fermato e ARRESTATO perché la sua faccia non corrisponde a quella che compare sul documento.(Pubblicato il Thu, 11 Oct 2018 12:22:00 GMT)

Arrestato il Ken Umano : uno degli uomini più rifatti al mondo ammanettato dalla Polizia a Berlino [VIDEO] : Il Ken Umano Arrestato dalla Polizia di Berlino, Rodriguo Alves in manette nella capitale tedesca vestito di tutto punto Il Ken Umano, protagonista all’ultima edizione del Grande Fratello e dei salotti di Barbara d’Urso, in completo rosa è stato Arrestato a Berlino. Uno degli uomini più rifatti del mondo è stato portato in carcere dagli agenti delle forze dell’ordine perchè la foto sul suo passaporto non è somigliante al ...

Spacciatore di Cocaina Arrestato dalla polizia al percorso verde. 28enne - albanese - incensurato - "pendolare" dello spaccio. : UMWEB, Perugia. Nel pomeriggio di qualche giorno fà i poliziotti della Volante impegnati nella consueta attività di controllo del territorio nei pressi del percorso verde, notavano un'autovettura in ...

Lanciano - preso il 6° rapinatoreArrestato dalla polizia in Romania : E' stato arrestato a Craiova, in Romania, il sesto componente della banda di rapinatori che lo scorso 23 settembre aveva assaltato l'abitazione dei coniugi Martelli a Lanciano Segui su affaritaliani.it

Arrestato dalla Polizia di Stato - in flagranza di reato - un ventisettenne di Messina : Lo scrivono in questo comunicato, i responsabili delle forze dell'ordine operanti nel contesto descritto ed affermano che : 'i poliziotti delle Volanti della Questura di Messina hanno ArreStato, nella ...

Verona : uccide padre a coltellate durante lite - Arrestato dalla Polizia in ospedale : Verona, 2 ott. (AdnKronos) - È stato fermato dagli uomini della Squadra Mobile di Verona il 37enne che ieri notte al culmine di una lite ha ucciso il padre 62enne, a coltellate, dopo averlo colpito alla testa con una scultura nella casa di famiglia a Mantova, sotto gli occhi della madre. Dopo il del

Lucano Arrestato - Salvini : “Cosa dicono Saviano e i buonisti?”. Solidarietà dalla sinistra : “Riace esempio d’integrazione” : L’arresto di Domenico Lucano, il sindaco di Riace finito ai domiciliari insieme alla compagna, Tesfahun Lemlem, con le accuse di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e fraudolento affidamento diretto del servizio di raccolta dei rifiuti, ha scatenato le reazioni contrastanti di chi, come Matteo Salvini, coglie l’occasione per attaccare i sostenitori dell’accoglienza e di altri che invece hanno manifestato il proprio ...

Uccisa a coltellate - il killer di Loredana ha un nome. Arrestato dalla polizia : Avrebbe confessato il delittoGiuseppe Lanteri, il giovane di 19 anni fermato nella notte ad Avola (Siracusa) per l’omicidio dell’infermiera 47enne Loredana Lopiano. Dopo un lungo interrogatorio il ragazzo, ex fidanzato della figlia della donna, sarebbe crollato davanti agli investigatori per poi essere trasferito in carcere. Il giovane è stato rintracciato dopo la mezzanotte sugli scogli lungo la costa ad Avola. I poliziotti del ...

MEDICO LEGALE ASSASSINATO A SANREMO/ Ultime notizie - sospettato un ambulante Arrestato dalla polizia : MEDICO LEGALE ASSASSINATO a SANREMO: sospettato un ambulante arrestato dalla polizia, il movente forse legato ad una perizia su un'operazione che aveva reso cieco da un occhio l'omicida(Pubblicato il Thu, 27 Sep 2018 21:23:00 GMT)

Arrestato dalla Polizia "topo d'appartamento" - agiva in centro a Cagliari : La Polizia di Stato ha Arrestato N. H.19enne gambiano, pregiudicato, per i reati di di furto in abitazione e resistenza a P.U. Già da qualche giorno l'attività di sorveglianza della Polizia si è ...

Vende cocaina dalla finestra di casa : Arrestato pusher 32enne ad Afragola : Ieri mattina gli agenti del Commissariato di Afragola hanno arrestato Luigi Caiazza, 32enne di Afragola, per il reato di spaccio di sostanza stupefacente. I poliziotti, durante l'attività di controllo ...

Nasconde un chilo di marijuana nei cespugli - Arrestato dalla finanza : Nel corso della perquisizione sono stati trovati anche 10mila euro frutto dello spaccio. Nel corso delle operazioni di controllo del territorio, una pattuglia della Compagnia della Guardia di finanza ...

Evade dai domiciliari per ripulire alcune cantine. Arrestato dalla polizia di Asti : I poliziotti della squadra mobile della Questura di Asti hanno dato esecuzione al provvedimento di custodia cautelare in carcere nei confronti C.M., pregiudicato Astigiano 45enne, fortemente indiziato ...