Ariana Grande e Pete Davidson si sono lasciati | matrimonio saltato

Ariana Grande e Pete Davidson si sono lasciati : Ariana Grande prenderà il cognome di Pete Davidson Baci e sorrisi sul red carpet dei VMA per Ariana Grande e Pete Davidson. Colpo di scena in casa Ariana Grande. La popstar è infatti tornata single, pochi mesi dopo il fidanzamento ufficiale con il comico Pete Davidson.prosegui la letturaAriana Grande e Pete Davidson si sono lasciati pubblicato su Gossipblog.it 15 ottobre 2018 ...

Ariana Grande e Pete Davidson si sono lasciati : lui cancella il tatuaggio - lei i suoi impegni : Brutto colpo per i fan di Ariana Grande e Pete Davidson che, a quanto pare, non si sposeranno molto presto o forse mai alla luce degli ultimi sviluppi. I due si sono lasciati dopo una lunga estate d’amore che ha preso il via lo scorso maggio (almeno ufficialmente) con l’annuncio della loro relazione, proseguendo poi con uno scambio di tatuaggio e finendo con l’annuncio del loro fidanzamento ufficiale e del possibile matrimonio ...

Ariana Grande di nuovo single. È finita la storia con Pete Davidson : È durato meno di cinque mesi l’idillio tra Ariana Grande e Pete Davidson. La cantante e l’attore, star del Saturday Night Live, si sono lasciati di comune accordo lo scorso weekend, dopo che qualche indiscrezione era già trapelata, complice un dettaglio che non era sfuggito all’obiettivo dei fotografi: Pete aveva trasformato in cuore il tatuaggio fatto in onore della fidanzata, le orecchie da coniglio tanto care ad Ariana. Altro che nozze, come ...

Ariana Grande sta ancora male : cancellato un nuovo impegno di lavoro : Ultime news Ariana Grande: la cantante è ancora devastata dalla morte dell’ex fidanzato Mac Miller Continua il momento no di Ariana Grande. La cantante è ancora devastata dalla morte dell’ex fidanzato Mac Miller, avvenuta qualche mese fa per overdose di droga e alcol. L’italo-americana aveva confermato la sua presenza ad un evento di beneficenza, il Barbara […] L'articolo Ariana Grande sta ancora male: cancellato un nuovo ...

Il video di Breathin di Ariana Grande col suo maialino domestico è uno scherzo in attesa delle date dello Sweetener Tour? : I fan lo aspettavano da tempo, ma il video di Breathin di Ariana Grande risponde esattamente alle loro aspettative. Non è chiaro se si tratti di uno scherzo in attesa del rilascio della clip ufficiale, ma di sicuro la trovata è parecchio singolare. Ariana Grande ha diffuso un video per Breathin, terzo singolo da Sweetener dopo No Tears Left To Cry e God Is A Woman, sui suoi canali ufficiali in cui non appare affatto: ad essere ritratto, per i ...

Presto nuovi singoli di Ariana Grande - ma l’era Sweetener non è finita : “Sono molto felice” : Presto arriverà il video di Breathin, ma anche nuovi singoli di Ariana Grande: la popstar non ha intenzione di abbandonare al suo destino l'album Sweetener, lanciato lo scorso agosto ma poco promosso a causa dei suoi problemi personali, visto che attualmente ha preso un periodo di pausa dalle scene dopo il lutto per la morte dell'ex compagno Mac Miller. La Grande però non ha smesso di dedicarsi alla musica ed è anche tornata in studio di ...

Anteprima di un inedito di Ariana Grande - già pronta la tracklist del nuovo album dopo Sweetener? - Audio - : ... in questo periodo così doloroso della sua vita in cui affronta ancora una sindrome post traumatica da stress dopo Manchester e il lutto per Mac Miller, a girare nuovamente il mondo come per il ...

Anteprima di un inedito di Ariana Grande - già pronta la tracklist del nuovo album dopo Sweetener? (Audio) : Un'Anteprima di un inedito di Ariana Grande è apparsa online sul profilo Instagram della popstar, che non ha fatto mistero in questi ultimi giorni di essere tornata in studio di registrazione per incidere il suo quinto album di inediti, a strettissimo giro dopo la pubblicazione del quarto, Sweetener. Ritiratasi dalle scene per un po' in seguito all'ennesimo trauma dopo l'attentato ad un suo concerto a Manchester, quello della morte dell'ex ...