Archeologia | ricercatori italiani fanno una scoperta destinata a cambiare la storia

Archeologia : i ricercatori sono vicini a trovare il relitto dell’Endeavour - la nave che portò il Capitano Cook in Australia nel 1770 : I ricercatori stanno analizzando un relitto a largo della costa del Rhode Island che potrebbe essere la nave utilizzata dal Capitano James Cook, esploratore del XVIII secolo, per solcare i mari del mondo. Il relitto è stato identificato dal Rhode Island Marine Archaeology Project, che guida le ricerche, e dall’Australian National Maritime Museum. È uno dei 13 relitti noti per essere stati nel porto vicino Newport, Rhode Island. Gli archeologi si ...