Approvati manovra 2019 e decreto fiscale Da febbraio via a quota 100

ilgiornale

: #Governo: approvati legge di bilancio, Dl fiscale e decreto «taglia-scartoffie» - sole24ore : #Governo: approvati legge di bilancio, Dl fiscale e decreto «taglia-scartoffie» - tonytelegrafo : RT @elenabulla1: Conferenza di questa sera @GiuseppeConteIT : ''Approvati manovra e dl fisco in tempi previsti, conti in ordine e promesse… - elenabulla1 : Conferenza di questa sera @GiuseppeConteIT : ''Approvati manovra e dl fisco in tempi previsti, conti in ordine e pr… -

(Di lunedì 15 ottobre 2018) L'accordo sulla pacealla fine c'è, i tagli alle pensioni d'oro pure, la riforma della legge Fornero con100 prenderà il via già da. Per i dettagli bisognerà aspettare ancora ma dopo un fine settimana ad alta tensione, riunioni disertate e l'ennesimo vertice fiume di lunedì pomeriggio - circa due ore e mezza - i due vicepremier Matteo Salvini e Luigi Di Maio hanno trovato l'accordo sui principali punti della. Il documento programmatico di Bilancio dovrà essere caricato sul portale della Commissione europea per iniziare il percorso che porterà, entro fine mese, alla promozione o alla bocciatura da parte di Bruxelles."Dopo averlo dimostrato sull'immigrazione e la sicurezza, anche su temi economici continuiamo a mantenere le promesse con gradualità e coraggio. Fornero, flat tax, Equitalia: anche su questi temi siamo il cambiamento", ha esultato Salvini, ...