Apple come X-Factor | compra Asaii | piattaforma musicale per scoprire talenti

Google Maps integra Spotify - Google Play Music ed Apple Music : come utilizzare la funzione : Con il più grande ecosistema di applicazioni e servizi su Internet, Google può facilmente creare nuove integrazioni e nuove proposte logiche e desiderate. Il più recente lo si è avuto su Google Maps. D’ora in poi, leggi di più...

Amazon prepara una comedy legata al movimento #MeToo (rifiutata da Apple) : Era inevitabile che il movimento #MeToo, nato sulla scia dei casi di molestie (o presunte tali) a carico di potenti di Hollywood come Harvey Weinstein, diventasse prima o poi materiale utile per una serie tv.Amazon Prime Video sta così lavorando con Fox 21 Tv Studios e gli Amazon Studios a una comedy ancora senza titolo creata da Whitney Cummings, autrice e protagonista di Whitney, creatrice di 2 Broke-Girls, insieme a Lee Daniels, ...

Come configurare Apple Watch 4 con Vodafone OneNumber : Il nuovo Apple Watch Series 4 ha la eSIM integrata e l’unico operatore che permette di usarlo al 100% è Vodafone con il piano tariffario OneNumber Come configurare Apple Watch 4 con Vodafone OneNumber Il nuovissimo smartWatch di Apple, l’Apple Watch 4 tra le tante novità introdotte ha l’esclusiva eSIM che permette di usare l’orologio […]

Apple Watch : come funziona il rilevamento delle cadute : Durante il tradizionale keynote annuale di Apple dedicato ai nuovi iPhone è stata presentata anche la serie 4 di Apple Watch. Questa nuova gamma di accessori è stata studiata tutta intorno al monitoraggio della salute e fra le feature che spiccano maggiormente, oltre al sistema per eseguire un ECG, troviamo il rilevamento delle cadute. Di cosa si tratta Questa volta gli ingegneri Apple sono stati coinvolti in uno studio alquanto bizzarro, non ...

Apple Watch : come usare “alza per parlare” con Siri : WatchOS 5 ha portato con sé diverse novità rispetto alle versioni precedenti riuscendo a catalizzare senza particolari difficoltà l’attenzione degli utenti. Il nuovo sistema operativo, unito alla presentazione di Apple Watch Serie 4, sembra infatti aver superato in popolarità anche i nuovi iPhone, con ordini molto più alti rispetto al passato. Fra le nuove funzionalità spicca sicuramente la possibilità di utilizzare la modalità “alza ...

Come configurare Apple Watch 4 con Vodafone OneNumber : Avete da sempre desiderato di allenarvi ascoltando la musica in streaming direttamente dal vostro Apple Watch? Oppure siete stanchi di non poter chiamare e rispondere direttamente dal vostro smartWatch? Con Apple Watch 4 e Vodafone finalmente il sogno diventa realtà. Con il servizio Vodafone OneNumber potrete telefonare, utilizzare Internet e ascoltare la musica in streaming anche quando lo smartWatch non è connesso all’iPhone. Volete ...

Google Pay in Italia - come funziona il sistema di pagamento. Banche aderenti e confronto con Apple Pay e Samsung Pay : come funziona e quali sono le principali caratteristiche tecniche di Google Pay e differenza con gli altri sistemi di pagamento Apple e Samsung

Come installare WatchOS 5 su Apple Watch : Insieme ad iOS 12 è stata rilasciata anche l’ultima versione di WatchOS. Si tratta del sistema operativo di Apple ottimizzato per i suoi Apple Watch. Per quanto riguarda l’aggiornamento di iOS, basterà aggiornare il dispositivo direttamente dalle impostazioni dello smartphone. Il procedimento con gli smartWatch marchiati Apple, invece, è un po’ più complicato. Per questo motivo, abbiamo deciso di realizzare una guida per ...

Come usare Walkie-Talkie con Apple Watch : Il nuovo WatchOS 5, il sistema operativo ideato da Apple per il suo Apple Watch, è stato rilasciato lunedì 17 settembre 2018 assieme ad iOS 12 per le varie generazioni dello smartWatch (tranne che per il primissimo modello). Fra le nuove funzionalità introdotte abbiamo Walkie-Talkie. Noi di ChimeraRevo abbiamo deciso di realizzare una guida in cui vi spieghiamo proprio Come usare Walkie-Talkie con Apple Watch in maniera davvero semplice ...

