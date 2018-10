Antonio Socci | la denuncia | Avvenire vuole bruciare Matteo Salvini

liberoquotidiano

: RT @Libero_official: Secondo voi questa roba è normale? La denuncia da brividi di Antonio Socci: il giornale dei vescovi vuole bruciare Mat… - Mirko14030168 : RT @Libero_official: Secondo voi questa roba è normale? La denuncia da brividi di Antonio Socci: il giornale dei vescovi vuole bruciare Mat… - Syn_Thesys : RT @Libero_official: Secondo voi questa roba è normale? La denuncia da brividi di Antonio Socci: il giornale dei vescovi vuole bruciare Mat… - boia_er : RT @Libero_official: Secondo voi questa roba è normale? La denuncia da brividi di Antonio Socci: il giornale dei vescovi vuole bruciare Mat… -

(Di lunedì 15 ottobre 2018) Possibile che oggi ritroviamo la demonizzazione , in questo caso letterale, nel mondo cattolico? Possibile che i vescovi e la Chiesa non vedano altri pericoli per la fede cattolica se non? ...