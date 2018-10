Antitrust | istruttoria su Sky e Dazn per pacchetti calcio serie A

Ticketone - l'Antitrust apre un'istruttoria per posizione dominante - : Attraverso contratti, stipulati con i promoter, "particolarmente stringenti online", la società sarebbe riuscita a precludere alle piattaforme concorrenti l'accesso ai biglietti per eventi di musica ...

TicketOne - l'Antitrust avvia istruttoria : Vendita dei biglietti per i concerti di musica dal vivo, avviata istruttoria nei confronti di TicketOne. l'Antitrust mette di nuovo nel mirino TicketOne Spa

TicketOne - l’Antitrust avvia istruttoria : (Immagine: pixabay/CC) L’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha comunicato di avere deliberato, nelle riunione di giovedì 20 settembre, l’avvio di un’istruttoria per accertare l’abuso di posizione dominante della società TicketOne e della sua controllante, la società tedesca CTS Eventim AG & Co. KGaA (qui il testo del provvedimento). TicketOne, leader nel mercato dei servizi di ticketing per eventi di ...

L'Antitrust avvia un'istruttoria su TicketOne : L'Antitrust accende un faro su TicketOne. L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha deliberato l'avvio di un'istruttoria per accertare l'esistenza di un abuso di posizione dominante della ...

Ticketone - l'Antitrust avvia un'istruttoria per abuso di posizione dominante : l'Antitrust avvia un'istruttoria per accertare l'esistenza di un abuso di posizione dominante della società Ticketone e della sua controllante, la società tedesca CTS Eventim AG & Co. KGaA. L'ipotesi ...

Istruttoria Antitrust contro Sky e i trucchi di Dazn sul silenzio-assenso : Il Garante della Concorrenza e dei consumatori , comunemente chiamato Antitrust, ha avviato su segnalazione di singoli consumatori e di due associazioni due istruttorie per presunte pratiche ...

Istruttoria Antitrust contro Sky e i trucchi di Dazn : Il Garante della Concorrenza e dei consumatori , comunemente chiamato Antitrust, ha avviato su segnalazione di singoli consumatori e di due associazioni due istruttorie per presunte pratiche ...

Sky e Dazn - istruttoria Antitrust per presunte pratiche commerciali scorrette : L'Antitrust ha avviato, su segnalazione di singoli consumatori e di alcune associazioni di consumatori, due procedimenti istruttori per presunte pratiche commerciali scorrette e possibili violazioni dei diritti dei consumatori nei confronti di Sky e di Perform Investment Limited e Perform Media Services (ovvero di Dazn) con riferimento alla commercializzazione dei pacchetti delle partite di calcio per la stagione 2018/2019.Secondo ...

Antitrust - istruttoria su Dazn e Sky : «Pratiche commerciali scorrette» : «Quando vuoi, dove vuoi». Lo spot di Dazn, per la prima volta della serie A in streaming, rischia di diventare un boomerang per il nuovo canale di Perform che si è aggiudicato uno...

L'Antitrust avvia istruttoria contro Sky e i trucchi di Dazn : Il Garante della Concorrenza e dei consumatori , comunemente chiamato Antitrust, ha avviato su segnalazione di singoli consumatori e di due associazioni due istruttorie per presunte pratiche ...

Antitrust - istruttoria su Dazn e Sky : 'Pratiche commerciali scorrette e violazione dei diritti dei consumatori' : L'Antitrust ha avviato, su segnalazione di singoli consumatori e di alcune associazioni di consumatori, due procedimenti istruttori per presunte pratiche commerciali scorrette e possibili violazioni ...

Calcio : Antitrust avvia istruttoria nei confronti di SKY e DAZN : Teleborsa, - L' Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato, su segnalazione di singoli consumatori e di alcune Associazioni di consumator i, due procedimenti istruttori per presunte ...

Calcio : Antitrust avvia istruttoria nei confronti di SKY e DAZN : L' Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato, su segnalazione di singoli consumatori e di alcune Associazioni di consumator i, due procedimenti istruttori per presunte pratiche ...

Calcio : Antitrust apre istruttoria su Dazn e Sky : L'ipotesi è violazione dei diritti dei consumatori e pratiche commerciali scorrette in riferimento alla vendita dei pacchetti di partite di Calcio in tv per questa stagione - L'azione contro Sky e ...