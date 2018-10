Antidoping per Bolt | e lui ironizza “Ma fate sul serio?”

Primo test Antidoping per Bolt : il giamaicano ironizza su Instagram : L’ex sprinter giamaicano Usain Bolt, che dopo una carriera leggendaria nell’atletica sogna di diventare calciatore professionista e di firmare con i Central Coast Mariners, ha pubblicato una storia su Instagram nella quale scherza sul test al quale è stato sottoposto. “Perché devo fare oggi un test antidoping? Non sono ancora un calciatore professionista! No, ma sul serio…“, ha detto il recordman dei 100 e 200 ...

Prima la doppietta e poi l'Antidoping - ma Bolt non ci sta : 'Perché faccio il test?' : Due gol per coltivare il sogno di diventare finalmente un calciatore professionista e poi la rabbia per un controllo antidoping. Il nuovo mondo di Usain Bolt, quello del calcio in Australia, è fatto di luci e ombre. Le luci sono l'esordio da titolare con i Central Coast Mariners e la doppietta segnata nell'amichevole precampionato ...

