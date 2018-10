Android 9 Pie arriverà su Nokia 5 1 Plus entro la fine dell’anno

Con Android Pie i backups sul Cloud ricevono un ulteriore crittografia di sicurezza : Per migliorare la sicurezza e la privacy degli utenti Google a partire da Android Pie ha aggiunto un ulteriore livello di crittografia da applicare quando si effettueranno backups sul Cloud.Miglioramenti sensibili per la sicurezza arriveranno molto presto per tutti gli smartphone che saranno basati sul sistema operativo Android Pie 9.0 e successivi.backups sul Cloud più sicuri con Android Pie 9.0: ecco perchéGoogle ha infatti annunciato che i ...

Honor 10 riceve EMUI 9 con Android 9 Pie in beta limitata in Italia : Anche Honor 10 inizia a ricevere l'aggiornamento a EMUI 9 basata su Android 9 Pie, sotto forma di beta limitata ad appena 200 partecipanti.

Dal 14 ottobre possiamo provare Android Pie su Honor 10 : come accedere al programma beta : Stiamo vivendo indubbiamente un fine settimana ricco di novità per gli utenti che hanno già acquistato un Honor 10, o che in alternativa si apprestano a farlo a stretto giro. Per questi ultimi, infatti, ci sono nuove offerte davvero appetibili su GearBest, come del resto avrete già osservato attraverso il nostro articolo di venerdì scorso, mentre per chi ha già dato fiducia al produttore asiatico si sta aprendo ufficialmente una nuova fase. ...

I backup cloud di Android 9 Pie ora sono crittografati con la password della schermata di blocco dell'utente : Android 9 Pie include le modifiche al modo in cui i backup cloud vengono archiviati e nemmeno Google può leggere i dati degli utenti

Anticipazioni per i Samsung Galaxy con Android Pie : come cambieranno 3 app proprietarie : Ci saranno delle rinunce per i Samsung Galaxy che potranno ricevere ufficialmente l'aggiornamento del sistema operativo Android Pie, come abbiamo notato qualche giorno fa con alcuni approfondimenti in merito, ma anche tante novità. Al dì là delle funzioni classiche del pacchetto software tanto invocato dal pubblico, infatti, in queste ore è importante concentrarsi anche su alcune migliorie che verranno garantite ad una serie di applicazioni ...

Xiaomi Mi 6S spunta su Geekbench con Snapdragon 835 e Android 9 Pie : Su Geekbench oggi è comparso lo Xiaomi Mi 6S, con caratteristiche hardware da far invidia. Lo smartphone potrebbe vedere le luce già il 15 ottobre.

Gli utenti Google Pixel avvertono meno la frammentazione di Android - anche con Android 9 Pie : Google sta cercando di inviare un messaggio molto importante coi suoi Google Pixel. Questi smartphone, proposti come dispositivi di fascia alta e con […]

Honor View 10 avvistato su Geekbench con Android 9 Pie - l'aggiornamento si avvicina : Honor View 10 ha fatto la sua comparsa su Geekbench, nota piattaforma di benchmark, con Android 9 Pie a bordo, sintomo di un imminente rilascio dell'aggiornamento.

Sony Xperia XZ2 aggiornamento Android Pie 9.0 iniziato a livello internazionale : Sony Xperia XZ2 sta iniziando a ricevere a livello internazionale l’aggiornamento alla versione software Android Pie 9.0: ecco i primi dettagli.Buone notizie per tutti i possessori italiani di un Sony Xperia XZ2, dato che il tanto atteso aggiornamento ad Android Pie 9.0 si sta diffondendo in queste ultime ore a livello internazionale.Non abbiamo ancora la certezza che il nuovo aggiornamento firmware con Android Pie 9.0 sia già disponibile ...

Honor Play - Sony Xperia XZ2 e XZ2 Compact iniziano a ricevere l'aggiornamento ad Android 9 Pie : Honor Play (solo in versione beta), Sony Xperia XZ2 e XZ2 Compact iniziano a ricevere anche in Italia l'aggiornamento ad Android 9 Pie. Contenti, vero?

Nova Launcher 6.0 arriva alla beta 5 con nuovi pezzi di Android 9 Pie : Nova Launcher ha ricevuto un nuovo aggiornamento che porta la recente versione 6.0 alla beta numero 5.

Altra rinuncia per i Samsung Galaxy con Android Pie : come cambia il gaming? : Ci sono tante novità che potremo toccare con mano a bordo dei Samsung Galaxy appena i modelli compatibili avranno modo di installare l'aggiornamento del sistema operativo Android Pie, come del resto abbiamo avuto modo di osservare proprio in queste ore con il Samsung Galaxy S9 e le migliorie che verranno assicurate al pubblico per quanto concerne la fotocamera. Tuttavia bisogna mettere in preventivo che con il trascorrere degli anni il ...

Fondamentale passo in avanti per Huawei Mate 10 Pro e Mate 10 su Android Pie in Europa : Ci sono buonissime notizie per gli utenti in possesso di un Huawei Mate 10 Pro e Mate 10, soprattutto in riferimento a coloro che non vedono l'ora di mettere le mani sull'aggiornamento del sistema operativo Android Pie. Tutto nasce dal rilascio della nuova beta dedicata ai modelli distribuiti sul mercato europeo, contrariamente a quanto avvenuto nelle ultime ore con Huawei P20, P20 Pro ed Honor 8. Insomma, un segnale diretto a chi ha acquistato ...

Sempre più vicini ad Android Pie con Huawei ed Honor : altra beta in Cina l’11 ottobre - le novità : Manca Sempre meno alla distribuzione dell'aggiornamento del sistema operativo Android Pie per gli utenti in possesso dei principali smartphone Huawei ed Honor. Dopo le novità che vi ho riportato nella giornata di ieri per quanto riguarda i cambi di programma e di politiche con le beta, infatti, oggi 11 ottobre occorre analizzare con grande attenzione alcune news che giungono direttamente dalla Cina. Per forza di cose il Paese dal quale ...